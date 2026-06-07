مبارزه با آفات در۳۲۴۰ هکتار اراضی شاهرود؛ ۲۵ هکتار با پهپاد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی غروب یکشنبه در بازدید مزارع گندم شاهرود از انجام مبارزه با آفات و علف های هرز در سه هزار و ۲۴۰ هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و افزود: رویکرد این طرح ارتقا بهره وری در تولید است.

وی ادامه داد: طی سال زراعی جاری دو هزار و ۸۰۴ هکتار اراضی شهرستان گندم و یک هزار و ۸۵۰ هکتار جو کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود عملیات گسترده با عوامل خسارت زا در مزارع گندم و جو تضمین حفظ عملکرد دانست و ادامه داد: این عملیات در ۶۶۴ هکتار مزارع گندم و ۲۵ هکتار مزارع جو به اجرا درآمده است.

غریب مجنی از انجام پاکسازی ۴۰۱ هکتار مبارزه با پوره و علف های هرز خبر داد و بیان داشت: این اقدام از کاهش عملکرد محصول در آستانه برداشت پیشگیری خواهد کرد.

وی به کار گیری فناوری های نوین در این عملیات تاکید کرد و ادامه داد: ۲۵ هکتار این عملیات توسط پهپاد انجام شده است.