به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ رو در روی تیم ملی نیوزیلند قرار می گیرد و شاگردان امیر قلعه نویی امیدوارند که بتوانند اولین بازی خود را با پیروزی از زمین بازی خارج شوند.

رسانه «sports.yahoo» در رابطه با این بازی نوشت: این دیدار یکی از بازی‌های زودهنگام گروه G محسوب می‌شود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت صعود از یکی از گروه‌های نسبتاً متعادل و باز جام جهانی داشته باشد.

هر دو تیم به‌خوبی می‌دانند که کسب پیروزی در اولین بازی گروهی می‌تواند در نهایت تعیین‌کننده باشد. ایران که ششمین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، هنوز هیچ‌گاه موفق به صعود از مرحله گروهی نشده و این دیدار را بهترین فرصت خود برای گرفتن سه امتیاز می‌داند.

در مقابل، نیوزیلند پس از ۱۶ سال دوباره به جام جهانی برگشته و می‌داند که گرفتن یک نتیجه مثبت در این بازی می‌تواند پایه‌گذار یک شگفتی و حتی رؤیای صعود تاریخی به مرحله حذفی باشد؛ هرچند آن‌ها در جام جهانی ۲۰۱۰ بدون برد اما بدون شکست هم از رقابت‌ها خارج شدند.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که ایران شانس بیشتری برای پیروزی دارد و انتظار می‌رود با یک نمایش کنترل‌شده و منظم، هر سه امتیاز را کسب کند. در این میان، مهدی طارمی محتمل‌ترین بازیکن برای تعیین نتیجه بازی معرفی شده است.

ایران با تجربه بیشتر در جام جهانی وارد این رقابت‌ها می‌شود. ساختار تیمی آن‌ها بر پایه نظم دفاعی و استفاده از ضدحملات سریع شکل گرفته و تحت هدایت امیر قلعه‌نویی معمولاً با آرایش‌های ۴-۴-۲ یا ۴-۲-۳-۱ بازی می‌کنند. این سبک بازی در مسیر مقدماتی آسیا عملکرد قابل قبولی داشته است.

نیوزیلند اما از مسیر منطقه اقیانوسیه به جام جهانی رسیده و در برابر رقبا عملکردی قدرتمند داشته است، اما در دیدارهای تدارکاتی مقابل تیم‌های سطح بالا مانند اکوادور، کلمبیا و فنلاند با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. با این حال، برد مقابل شیلی و تساوی برابر نروژ نشان می‌دهد این تیم کاملاً بی‌دفاع و بی‌برنامه نیست.

سرنوشت بازی احتمالاً به این بستگی دارد که آیا نیوزیلند می‌تواند با دفاع فشرده، ایران را مهار کند و از قدرت هوایی کریس وود در ضدحملات استفاده کند یا اینکه ایران با کیفیت فنی طارمی و جهانبخش بتواند قفل دفاعی حریف را باز کند.

در نهایت، تجربه و کیفیت بالاتر ایران باعث می‌شود آن‌ها شانس بیشتری برای برد داشته باشند، هرچند نیوزیلند تیمی منظم است و می‌تواند بازی را برای ایران دشوار کند.