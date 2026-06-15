دلایل سه شکست تیم ملی والیبال ایران/ اشتباهات فردی «کُشنده» شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران هفته نخست رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ را با یک برد و سه شکست به پایان رساند؛ نتیجهای که شاید در نگاه نخست چندان مطلوب به نظر نرسد، اما بررسی آمارهای چهار مسابقه نشان میدهد شاگردان پیاتزا در طول این هفته روندی رو به رشد را تجربه کردند و در برخی فاکتورهای فنی عملکرد امیدوارکنندهای از خود به نمایش گذاشتند.
ایران در نخستین دیدار خود برابر برزیل، یکی از قدرتهای سنتی والیبال جهان، با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد. ملیپوشان ایران در این مسابقه ۸۴ امتیاز کسب کردند که ۴۸ امتیاز آن از حمله به دست آمد. در مقابل برزیل با ثبت ۵۰ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع و ۶ امتیاز سرویس برتری خود را در فاکتورهای تعیینکننده مسابقه به رخ کشید. اختلاف محسوس در دفاع روی تور و سرویس، یکی از مهمترین عوامل شکست ایران در این دیدار بود؛ جایی که برزیلیها ۱۱ امتیاز دفاعی مقابل تنها ۴ امتیاز ایران کسب کردند. با این حال عملکرد هجومی ایران فاصله چندانی با حریف نداشت و نشان داد تیم ملی در فاز حمله توان رقابت با تیمهای بزرگ را دارد.
دومین مسابقه برابر بلغارستان اما برای ایران دشوارتر دنبال شد و ملیپوشان در سه ست متوالی مغلوب شدند. آمار این مسابقه نشان میدهد ایران تنها ۳۰ امتیاز از حمله کسب کرد، در حالی که بلغارستان ۴۲ امتیاز هجومی به دست آورد. افت محسوس در قدرت تمامکنندگی مهاجمان و همچنین برتری بلغارها در دفاع روی تور با ۱۰ امتیاز در برابر ۶ امتیاز ایران، از عوامل اصلی این شکست بودند. کسب تنها دو امتیاز مستقیم از سرویس نیز نشان داد تیم ملی در این دیدار نتوانست از سلاح سرویس برای تحت فشار قرار دادن دریافتکنندگان حریف بهره ببرد.
نقطه عطف هفته نخست برای والیبال ایران در دیدار سوم برابر آرژانتین رقم خورد؛ مسابقهای که با پیروزی قاطع ۳ بر صفر ملیپوشان همراه شد. ایران در این دیدار ۴۶ امتیاز از حمله، ۶ امتیاز سرویس و ۴ امتیاز دفاع کسب کرد و در بخش هجومی عملکردی کاملاً برتر نسبت به آرژانتین داشت. ثبت ۱۳ امتیاز بیشتر در حمله نسبت به حریف نشاندهنده کیفیت بالای بازی مهاجمان ایران بود. همچنین افزایش امتیازات سرویس نسبت به دو مسابقه اول نشان داد تیم ملی در این بخش پیشرفت محسوسی داشته و توانسته با سرویسهای هدفمند نظم دریافت و حمله آرژانتین را بر هم بزند.
آخرین دیدار هفته نخست برابر بلژیک، نزدیکترین و در عین حال تلخترین مسابقه ایران بود. شاگردان پیاتزا با وجود کسب ۱۰۷ امتیاز در مجموع مسابقه، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خوردند. نکته قابل توجه این دیدار برتری ایران در اکثر شاخصهای فنی بود؛ جایی که ملیپوشان ۶۸ امتیاز حمله و ۱۰ امتیاز دفاع کسب کردند و در هر دو بخش از بلژیک بهتر عمل کردند. با این حال ثبت ۴۱ امتیاز برای بلژیک از اشتباهات بازیکنان ایران، مهمترین عامل از دست رفتن پیروزی در این مسابقه محسوب میشود. این آمار نشان میدهد اشتباهات فردی و از دست رفتن امتیازات ساده، مهمترین چالش تیم ملی در دیدار برابر بلژیک بوده است. بازیکنان تیم ملی والیبال بلژیک نیز در مجموع ستهای این مسابقه ۱۰۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۳ امتیاز حمله، ۵ دفاع، ۶ امتیاز سرویس و ۴۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.
اگرچه تیم ملی والیبال ایران هفته نخست لیگ ملتهای ۲۰۲۶ را با یک پیروزی و سه شکست به پایان رساند، اما بررسی آمار مسابقات نشان میدهد ملیپوشان در طول این هفته روندی رو به رشد را تجربه کردند. افزایش کیفیت بازی در بخش حمله، عملکرد بهتر در سرویس و نمایش برتر مقابل آرژانتین و بلژیک از جمله نشانههای پیشرفت فنی تیم ملی بود. با این حال، تداوم اشتباهات فردی و از دست رفتن امتیازات حساس همچنان یکی از مهمترین چالشهای ایران در مسیر کسب نتایج بهتر به شمار میرود. تیم ملی در بخش حمله روندی صعودی داشته است. تعداد امتیازات هجومی ایران از ۴۸ امتیاز مقابل برزیل به ۶۸ امتیاز برابر بلژیک رسید که نشان دهنده هماهنگی بیشتر پاسور و مهاجمان و افزایش کیفیت حملات تیم است. همچنین عملکرد سرویس در مقایسه با دو مسابقه ابتدایی بهبود پیدا کرد و در دیدار برابر آرژانتین و بلژیک تأثیرگذاری بیشتری داشت.
اما در مقابل، دفاع روی تور و اشتباهات فردی همچنان دو چالش مهم تیم ملی محسوب میشوند. هرچند ایران در دیدار پایانی ۱۰ امتیاز دفاعی کسب کرد، اما نوسان در این بخش در طول هفته کاملا محسوس بود. علاوه بر آن، امتیازات زیادی که حریفان از اشتباهات بازیکنان ایران به دست آوردند، بهویژه در مسابقه برابر بلژیک، نشان داد که تیم ملی برای رقابت با تیمهای سطح اول جهان به تمرکز بالا در لحظات حساس مسابقه نیاز دارد.
در مجموع، اگرچه هفته نخست رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال تنها با یک پیروزی برای ایران همراه بود، اما روند فنی تیم ملی نشانههای مثبتی از پیشرفت را به همراه داشت. افزایش قدرت هجومی، بهبود سرویس و نمایش برتر مقابل آرژانتین و همچنین رقابت نزدیک با بلژیک، نشان میدهد تیم ملی در مسیر بهبود قرار دارد. با این حال کاهش اشتباهات فردی و افزایش ثبات در دفاع روی تور، مهمترین اهداف کادر فنی برای ادامه رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ خواهد بود.
هفته مرگ و زندگی برای شاگردان پیاتزا
تیم ملی والیبال ایران اکنون خود را برای هفته دوم لیگ ملتهای ۲۰۲۶ آماده میکند؛ جایی که ملیپوشان در گروهی دشوار به مصاف تیمهای فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا خواهند رفت. مسابقاتی که میتواند محک جدیتری برای ارزیابی روند پیشرفت شاگردان ایران باشد و نشان دهد آیا نقاط ضعف هفته نخست، بهویژه کاهش اشتباهات فردی و افزایش ثبات در عملکرد دفاعی، برطرف شده است یا خیر.
ایران در حالی راهی هفته دوم میشود که نمایش امیدوارکننده مقابل آرژانتین و عملکرد نسبی برابر بلژیک، نشانههایی از بهبود شرایط فنی تیم را به همراه داشت. با این حال، تقابل با تیمهای مدعی و صاحبنامی همچون فرانسه، آمریکا و ژاپن، آزمونی مهم برای سنجش میزان آمادگی ملیپوشان و عملکرد پیاتزا خواهد بود.
کسب نتیجه در لیگ ملتهای والیبال علاوه بر تأثیر مثبت در رنکینگ جهانی، میتواند اعتماد به نفس لازم را برای ادامه مسیر در اختیار تیم ملی قرار دهد. لیگ ملتهای ۲۰۲۶ برای والیبال ایران فراتر از یک تورنمنت سالانه است؛ این مسابقات میتواند آغاز مسیری تازه برای تیمی باشد که به دنبال بهبود جایگاه خود در رنکینگ جهانی و نزدیک شدن به جمع قدرتهای برتر والیبال جهان است. مسیری که از برزیل آغاز شده و هر امتیاز آن میتواند در آینده والیبال ایران و رؤیای حضور در المپیک لسآنجلس نقشی تأثیرگذار داشته باشد.
برنامه هفته دوم رقابتهای لیگ ملت های والیبال به شرح زیر است:
هفته دوم: ۳ الی ۷ تیر
میزبانها: اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی)
تیم ایران در هفته دوم از ۳ الی ۷ تیر ماه ۱۴۰۵ در شهر اورلئان (فرانسه) با تیمهای فرانسه، ژاپن، آمریکا، صربستان و کوبا هم گروه است.
سوم تیرماه، ساعت ۲۲؛ ایران – فرانسه
چهارم تیرماه، ساعت ۱۸:۳۰؛ ایران – آمریکا
پنجم تیرماه، ساعت ۱۸:۳۰؛ ایران – ژاپن
هفتم تیرماه، ساعت ۱۵ ؛ ایران – کوبا
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