اوسمار فعلا در پرسپولیس ماندنی شد/ مرد برزیلی شانسی برای فصل بعد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که طی روزهای اخیر از نام دراگان اسکوچیچ به عنوان یکی از گزینه‌های جدی هدایت تیم فوتبال پرسپولیس یاد می‌شد، پیگیری‌ها نشان می‌دهد روند مذاکرات با این مربی کروات فعلاً متوقف شده است.

با توجه به تصمیمات اخیر پیرامون برگزاری تورنمنت سه‌جانبه میان تیم‌های پرسپولیس، چادرملو اردکان و گل‌گهر سیرجان برای تعیین سومین نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی، قرار است اوسمار ویرا هدایت سرخپوشان را در این مسابقات بر عهده داشته باشد.

مدیران باشگاه پرسپولیس معتقدند تغییر کادر فنی در آستانه این رقابت‌ها می‌تواند شرایط فنی تیم را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل ترجیح داده‌اند در این مقطع از اوسمار استفاده کنند تا تیم با کمترین تغییر ممکن وارد مسابقات شود.

با این حال ادامه همکاری اوسمار با پرسپولیس برای فصل آینده بسیار بعید به نظر می‌رسد و این مربی برزیلی به احتمال فراوان پس از پایان تورنمنت سه‌جانبه از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد.

باشگاه پرسپولیس امیدوار است با کسب موفقیت در تورنمنت سه‌جانبه و دستیابی به سهمیه آسیایی، شرایط مناسب‌تری برای انتخاب سرمربی جدید و برنامه‌ریزی جهت حضور قدرتمند در فصل آینده فراهم شود.