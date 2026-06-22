به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خردا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و شاگردان امیر قلعه نویی با کسب دومین امتیاز خود در این دوره از مسابقات پس از مصر ۴ امتیازی در جایگاه دوم جدول گروه G قرار گرفتند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به این بازی پرداخت و نوشت: تیم ملی فوتبال ایران در دیداری جذاب و پرتنش موفق شد بلژیک را با تساوی بدون گل متوقف کند؛ نتیجه‌ای که باعث شد شیاطین سرخ با خطر حذف از مرحله گروهی جام جهانی برای دومین دوره متوالی روبه‌رو شوند.

تیم پرستاره اما پا به سن گذاشته بلژیک که بازیکنانی مانند «کوین دی‌بروینه» و «روملو لوکاکو» را در اختیار داشت، در نهایت خوش‌شانس بود که با یک امتیاز زمین مسابقه را ترک کرد. اگرچه بلژیکی‌ها مالکیت توپ را در اختیار داشتند، اما بهترین فرصت‌های مسابقه نصیب تیم منظم و جنگنده ایران شد.

امیر قلعه‌نویی برای این دیدار سیستم تیمش را به خط دفاعی پنج نفره تغییر داده بود. ایران در نیمه نخست با تمرکز بر دفاع و بستن فضاها، اجازه داد بلژیک مالکیت توپ را در اختیار بگیرد و صدها پاس در اطراف محوطه جریمه ایران رد و بدل کند، اما این برتری مالکانه به خلق موقعیت‌های جدی منجر نشد.

«روملو لوکاکو» که پس از تأثیرگذاری به عنوان بازیکن تعویضی در تساوی ۱-۱ مقابل مصر به ترکیب اصلی بازگشته بود، تنها یک موقعیت قابل توجه در نیمه نخست داشت. او در دقیقه ۳۶ با ضربه سر دروازه ایران را تهدید کرد، اما توپ با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

با وجود برتری ظاهری بلژیک، دو بهترین فرصت نیمه اول در اختیار ایران قرار گرفت. ابتدا «محمدحسین کنعانی‌زادگان» پس از یک اوت بلند با شوتی زمینی دروازه بلژیک را هدف گرفت، اما «تیبو کورتوا» با واکنشی تماشایی و کشیده مانع گلزنی ایران شد.

دقایقی بعد نیز «مهدی طارمی» موفق شد دروازه بلژیک را باز کند. این گل روی یک ضربه آزاد تمرین‌شده و هوشمندانه به ثمر رسید. مهاجم ایران با فرار از کنار دیوار دفاعی بلژیک، پس از چرخش سریع توپ را به زیبایی وارد دروازه کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

در نیمه دوم نیز روند مسابقه تغییر چندانی نکرد. بلژیک همچنان برای رسیدن به گل تلاش می‌کرد، اما ایران در ضدحملات خطرناک‌تر نشان می‌داد. طارمی بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت؛ جایی که پس از ضربه سر کنعانی‌زادگان روی یک اوت بلند، صاحب موقعیت شد اما کورتوا بار دیگر با واکنشی مناسب دروازه تیمش را نجات داد.

«رودی گارسیا» سرمربی بلژیک حوالی دقیقه ۶۰ با انجام سه تعویض همزمان سعی کرد جریان بازی را به سود تیمش تغییر دهد. این تصمیم بلافاصله تأثیرگذار بود و بلژیک به یک موقعیت جدی رسید. «ماکسیم دکویپر» روی پاس کات‌بک دی‌بروینه از فاصله‌ای بسیار نزدیک صاحب فرصت شد، اما ضربه او را علیرضا بیرانوند مهار کرد.

چند لحظه بعد نیز «هانس فاناکن» که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، روی توپ برگشتی صاحب موقعیت شد اما ضربه او با اختلاف زیادی از بالای دروازه ایران به بیرون رفت.

در شرایطی که بلژیک فشار بیشتری روی دروازه ایران وارد کرده بود، اتفاقی سرنوشت‌ساز رخ داد. «ناتان انگوی» مدافع میانی بلژیک یک پاس رو به عقب بسیار ضعیف برای کورتوا ارسال کرد. طارمی با هوشیاری از این اشتباه استفاده کرد و به سمت دروازه بلژیک حرکت کرد، اما انگوی با بالا آوردن دست خود مانع حرکت مهاجم ایران شد. داور نیز این صحنه را خطا تشخیص داد و مدافع بلژیک را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد.

پس از ۱۰ نفره شدن بلژیک، بازی تا حد زیادی به یک نبرد عصبی و پراشتباه تبدیل شد و دو تیم نتوانستند موقعیت‌های خطرناک زیادی خلق کنند. با این حال، دکویپر یک بار دیگر با شوتی زمینی از پشت محوطه جریمه دروازه ایران را تهدید کرد که راهی به چارچوب پیدا نکرد.

در نهایت این دیدار حساس با تساوی بدون گل به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که ایران را در کورس صعود نگه داشت و در مقابل، بلژیک را در آستانه حذف زودهنگام از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داد.