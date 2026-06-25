نمایش مقتدرانه میزبان برای صعود؛ مکزیک چک را حذف کرد و صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و جمهوری چک از ساعت ۰۴:۳۰ امروز پنجشنبه در چارچوب رقابت‌های گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که در نهایت با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مکزیک به پایان رسید. متئو چاوز (۵۵)، خیمنز (۶۳) و آلوارو فیدالگو (۴+۹۰) گل های مکزیک را به ثمر رساندند.

مکزیکی‌ها که پیش از این دو دیدار نخست خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند و صعودشان به مرحله حذفی تا حد زیادی قطعی شده بود، برای تثبیت صدرنشینی گروه پا به میدان گذاشتند. حضور پرشور هواداران این تیم در ورزشگاه نیز انگیزه مضاعفی به شاگردان سرمربی مکزیک داده بود تا نمایش دیگری از فوتبال هجومی خود ارائه کنند.

از همان ابتدای مسابقه، مکزیک مالکیت توپ را در اختیار گرفت و با پاس‌های کوتاه، سرعت بالا در انتقال توپ و فشار روی خط دفاعی جمهوری چک، بر جریان بازی مسلط شد. چک که اصلا دوست نداشت خود را بدون شانس ببیند هز از چندگاهی دنبال نمایش ایده آل برای رسیدن به دروازه مکزیک هن بود اما اوچوا که ششمین جام جهانی خود را در چارچوب دروازه مکزیک تجربه می کرد به خوبی از دروازه میزبان حفاظت کرد تا در نهایت مکزیکی ها با استفاده از برتری فنی و تاکتیکی خود بتوانند به گل دست پیدا کنند.

یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ با ارائه نمایشی کم‌اشتباه و تماشاگرپسند موفق شد سه بار دروازه جمهوری چک را باز کند و یکی دیگر از یک‌طرفه‌ترین پیروزی‌های خود در مرحله گروهی را رقم بزند. عملکرد منظم در خطوط مختلف زمین و حمایت گسترده هواداران، شرایطی را فراهم کرد تا مکزیک بدون دردسر به سومین برد متوالی خود برسد.

با این نتیجه، مکزیک با ۹ امتیاز کامل به عنوان تیم نخست گروه Aراهی مرحله حذفی شد. در دیگر دیدار همزمان این گروه نیز آفریقای جنوبی موفق شد کره جنوبی را شکست دهد و با ۴ امتیاز در رتبه دوم قرار گرفته و جواز صعود مستقیم را کسب کند.

جمهوری چک با این شکست از ادامه رقابت‌ها با یک امتیاز بازماند و کره جنوبی نیز با ۳ امتیاز در رتبه سوم ایستاد. نماینده آسیا حالا باید منتظر پایان رقابت‌های سایر گروه‌ها بماند تا مشخص شود آیا در جمع هشت تیم برتر رده سوم قرار خواهد گرفت یا خیر.

بر اساس فرمت جدید جام جهانی ۲۰۲۶، علاوه بر تیم‌های اول و دوم هر گروه، هشت تیم برتر رده سوم نیز به مرحله حذفی صعود خواهند کرد؛ موضوعی که هنوز امیدهای کره جنوبی برای ادامه حضور در این رقابت‌ها را زنده نگه داشته است.