شاگردان پیاتزا دیر به بازی برگشتند/ شکست تیم ملی والیبال برابر آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین مسابقه هفته دوم لیگ ملت های ۲۰۲۶ والیبال به میزبانی فرانسه، ملی‌پوشان والیبال از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به وقت ایران به مصاف آمریکا رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود hمریکا به پایان رسید.

این بازی در شرایطی برگزار شد که تیم ایران تنها ۱۶ ساعت بعد از بازی مقابل فرانسه استراحت داشت و امریکایی‌ها به لحاظ ریکاوری شرایط بهتری داشتند.



شاگردان پیاتزا در اولین مسابقه هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها، شب گذشته به مصاف فرانسه میزبان رفت که در یک رقابت نزدیک به هم با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شد.



ترکیب تیم ملی در مصاف با آمریکا به شرح زیر است:



مرتضی شریفی، عرشیا به نژاد، سید عیسی ناصری، علی حاجی‌پور، علی حق پرست، یوسف کاظمی، محمدرضا حضرت پور



سرمربی: روبرتو پیاتزا



ست اول؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود آمریکا

اولین امتیاز ست اول برای امریکا ثبت شد، در ادامه اشتباه بازیکنان ایران روی دفاع امتیاز دوم را هم نصیب امریکا کرد. اولین امتیاز ایران از خطای سرویس بازیکن آمریکا به دست آمد. تیم حریف به امتیاز ۸ رسید و اختلاف چهار امتیازی شد. طبق قوانین به دلیل گرمای هوا در امتیازهای ۸ و ۱۶ تیم‌ها یک دقیقه استراحت خواهند داشت. دریافت اول به عیسی ناصری رسید و توانست با یک پاس سرعتی به امتیاز پنجم برسد. در ادامه حاجی پور و مرتضی شریفی هم‌با یک هماهنگی کامل به دو امتیاز پشت سر هم رسیدند و فاصه اختلاف یک امتیاز شد.

خطای سرویس برای علی حاجی‌پور ثبت شد.علی حق پرست از منطقه چهارم با یک ضربه کوبنده به امتیاز رسید و نتیجه ۱۰ بر ۹ پیش رفت. ایران برخلاف دیدارهای هفته اول عملکرد بهتری داشت.با هماهنگی بازیکنان ایران نتیجه تساوی ۱۴ بر ۱۴ شد. در یک رالی جذاب و برگشت توپ، آبشار حاجی‌پور دفاع شد و تیم حریف به امتیاز ۱۶ رسید و وقت استراحت رسید.

پوریا خانزاده در اواسط ست اول به زمین آمد و بازی پایاپای پیش رفت. در امتیازهای پایانی دریافت‌کننده‌های ایران عقب بودند و دو امتیاز متوالی برای امریکا ثبت شد و نتیجه ۲۱ بر ۱۹ بود که پیاتزا تقاضای استراحت کرد. داور خطای مرتضی شریفی را در خط سرویس گرفت و به همین امتیاز ۲۵ نصیب آمریکا شد و آنها برنده این جدال شدند.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۰ به سود امریکا

اولین امتیاز برای آمریکا ثبت شد اما در ادامه بازی کاملا پایاپای پیش رفت. مرتضی شریفی با سرویس خوب و ضربه کوبنده ناصری امتیاز برتری را ثبت کرد. ایران به امتیاز هشتم رسید و هر دو تیم یک دقیقه استراحت کردند.در یک رالی جذاب هماهنگی بازیکنان و کار سرعتی و ضربه تمام کننده ناصری امتیاز ۹ را برای ایران ثبت کرد و در ادامه خطای بازیکنان امریکا نتیجه بازی ۱۰ بر ۷ به سود ایران شد و بلافاصله سرمربی آمریکا تقاضای وقت استراحت گرفت. در ست دوم برخلاف بازی‌های گذشته ملی‌پوشان از توپ‌های برگشتی بهتر استفاده کردند.

ایران در شرایطی به امتیاز ۱۲ رسید که تیم حریف ۴ امتیاز عقب بود و بازیکنان ایران با سرویس‌های خوب و توپ‌های برگشتی سوار بر بازی بودند. تجربه بازیکنان آمریکا اختلاف امتیاز را به یک رساند و در دقایقی از بازی هم یوسف کاظمی از ناحیه سر احساس ناراحتی کرد. دفاع بازیکنان حریف برابر ایران نتیجه تساوی ۱۲ بر ۱۲ را رقم زد و پیاتزا هم بلافاصله تقاضای استراحت کرد. امریکایی‌ها پشت سر هم ۶ امتیاز کسب کردند و نتیجه ۱۵ بر ۱۲ شد.

بازیکنان امریکا از حملات پایپ به امتیاز ۱۶ رسیدند و اختلاف دو امتیازی شد و تیم‌ها یک دقیقه وقت استراحت داشتند. خطای سرویس حاجی‌پور یک امتیاز دیگر را نصیب آمریکایی‌ها کرد. بازیکنان ایران در ست دوم اشتباهات زیادی داشتند و آبشار ناصری هم به اوت رفت و نتیجه ۱۸ بر ۱۵ شد و پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد.

در ادامه بازیکنان ایران بسیار پراشتباه ظاهر شدند و در شرایط حساس امتیازهای زیادی را از دست دادند. خطای سرویس بازیکن امریکا یک امتیاز نصیب ایران کرد و بازی با نتیجه ۲۳ بر ۱۹ پیگیری شد. علی رمضانی در منطقه چهار از آبشار خود برای ایران امتیاز ۲۰ را کسب کرد اما در امتیاز پایانی امریکایی‌ها به امتیاز ۲۵ رسیدند و برنده این ست شدند.

ست سوم؛ ۳۱ بر ۲۹ به سود آمریکا

بازی در ست سوم پایاپای پیش رفت، بازیکنان در ست سوم شرایط روحی خوبی ندارند و پراشتباه ظاهر شدند. مرتضی شریفی یک امتیاز سرویس را تقدیم امریکایی‌ها کرد و برخلاف بازی‌های قبلی ملی‌پوشان سرویس‌های خوبی هم نزدند. پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد، امریکایی‌ها با طراحی پایپ نتیجه بازی را ۱۰ بر ۸ به سود خود کردند. بلافاصله شاگردان پیاتزا با طراحی پایپ امتیاز ۹ را ثبت کردند. کار سرعتی و ضربه تمام کننده مرتضی شریفی فاصله امتیاز را به یک رساند.

امتیاز مستقیم سرویس توسط حاجی‌پور بازی را به نتیجه تساوی ۱۲ بر ۱۲ رساند. خطای سرویس بازیکن امریکا یک امتیاز را نصیب ایران کرد. پوریا خانزاده امتیاز مستقیم سرویس را دریافت کرد و نتیجه ۱۵ بر ۱۵ شد. امریکایی‌ها به امتیاز ۱۶ رسیدند و فاصله یک امتیاز شد و هر دو تیم استراحت کردند.

علی حاجی‌پور با یک ضربه سرعتی امتیاز ۱۶ را برای ایران ثبت کرد. هماهنگی بازیکنان ایران در یک کار سرعتی برتری ایران را به همراه داشت و بازی ۱۷ بر ۱۶ شد. در ادامه خطای حمل توپ عرشیا به نژاد گرفته شد و یک امتیاز به آمریکا داده شد. در ادامه دریافت اول ایران خوب نبود و امتیاز ۲۲ هم نصیب تیم حریف شد. شریفی ماهرانه توانست با یک آبشار کوبنده به امتیاز تساوی ۲۲ برسد و سرمربی آمریکا هم تقاضای استراحت کرد.

حرکت خوب عرشیا و ضربه دیدنی ناصری امتیاز تساوی ۲۳ را برای ایران ثبت کرد. توپ‌گیری خوب بازیکنان و ضربه تمام کننده علی حق پرست امتیاز ۲۴ را برای ایران ثبت کرد تا سرمربی امریکا تقاضای وقت استراحت کند.

آبشار شلاقی علی حاجی‌پور امتیاز ۲۵ را برای ایران ثبت کرد و شاگردان پیاتزا جانانه جنگیدند. در امتیازهای پایانی بازی کاملا پایاپای پیش رفت و نتیجه ۲۷ بر ۲۷ پیش رفت. طراحی پایپ توسط آمریکایی‌ها امتیتز ۲۸ را برای آنها ثبت کرد.موتور علی حاجی‌پور در لحظات پایانی روشن شد و با آبشارهای کوبنده ایران هم به امتیاز ۲۸ رسید. در یک رالی جذاب شریفی با آبشار قدرتمند خود به امتیاز ۲۹ رسید.حاجی‌پور یک امتیاز سرویس را از دست داد و بازی پایاپای پیش رفت. در نهایت امریکایی‌ها با کسب امتیاز ۳۱ پیروز میدان شدند.