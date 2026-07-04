به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی ظهر شنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مدیریت تعاون روستایی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان اظهار کرد: سیاست‌های جدید اقتصادی کشور، به‌ویژه یکسان‌سازی نرخ ارز، ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی افزود: تولیدکنندگان بخش‌های زراعت، دام و طیور برای حفظ سودآوری ناگزیرند از دانش فنی، مدیریت علمی، فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه بهره‌وری محور اصلی توسعه کشاورزی در برنامه هفتم است، اظهار کرد: نتایج این تفاهم‌نامه نباید تنها محدود به اعضای تعاونی‌ها باشد، بلکه باید از طریق آموزش و فعالیت‌های ترویجی در اختیار همه بهره‌برداران استان قرار گیرد.

هزارجریبی بر تدوین برنامه‌های عملیاتی، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای اجرای مفاد این تفاهم‌نامه تأکید کرد و گفت: پیوند میان پژوهش، فناوری و نیازهای واقعی بخش کشاورزی، زمینه افزایش عملکرد، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای بهره‌وری را فراهم خواهد کرد.