تیم ملی والیبال نشسته پس از سفری ۳۶ ساعته به هانگژو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان والیبال نشسته ایران که رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک را در پیش دارند، شنبه گذشته (۱۳ تیر) تهران را به مقصد محل برگزاری این مسابقات در هانگژو ترک کردند.

آنها از تهران عازم استانبول شدند و پس از اقامت تقریبا یک روزه در این شهر، روز گذشته (یکشنبه 14 تیر) عازم شانگهای شدند و از آنجا هم به صورت زمینی و با اتوبوس به سمت هانگژو محل برگزاری مسابقات حرکت کردند. بدین ترتیب، ملی پوشان والیبال نشسته امروز (دوشنبه ۱۵ تیر) و پس از سفری که ۳۶ ساعت به طول انجامید وارد محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک شدند.

رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک از جمعه (۱۹ تیر) همزمان در دو بخش مردان و زنان آغاز می شود. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران چهارشنبه (۱۷ تیر) عازم محل برگزاری این رقابت ها می شود.

میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی والیبال نشسته مردان را در مسابقات پیش رو تشکیل می دهند.

ملی پوشان ایران که با هدایت هادی رضایی در این رقابت ها شرکت می کنند، از روز سه شنبه جلسات تمرینی و دیدارهای تدارکاتی خود را آغاز می کنند. هنوز برنامه دیدارهای تدارکاتی آنها نهایی نشده است.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه شده است. برنامه دیدارهای این تیم به این شرح است: (ساعت ها به وقت ایران است)

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - لهستان (ساعت ۹ صبح)



شنبه ۲۰ تیر ماه

* ایران _ بوسنی (ساعت ۱۴:۳۰)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران _ ژاپن (ساعت ۵ صبح)