کامبک رؤیایی آرژانتین با درخشش لیونل مسی/ پایان تلخ برای معجزه فراعنه!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر از ساعت ۱۹:۳۰ سه‌شنبه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که این مسابقه با پیروزی ۳ بر ۲ آرژانتین به پایان رسید تا مدافع عنوان قهرمانی با یک بازگشت فراموش‌نشدنی به جمع هشت تیم برتر راه پیدا کند.

آرژانتین بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۸ رودریگو دی‌پل دروازه مصر را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

برخلاف جریان بازی، مصر در دقیقه ۱۴ روی ارسال مروان عطیه و ضربه سر یاسر ابراهیم به گل نخست رسید و شاگردان حسام حسن از حریف نامدار خود پیش افتادند.

در دقیقه ۲۱ آرژانتین بهترین فرصت برای جبران نتیجه را به دست آورد، اما لیونل مسی نتوانست از روی نقطه پنالتی دروازه محمد شبیر را باز کند و سنگربان مصر با مهاری تماشایی مانع گلزنی کاپیتان آلبی‌سلسته شد.

حملات آرژانتین در ادامه نیمه نخست ادامه یافت، اما دفاع منسجم مصر و درخشش شبیر اجازه نداد شاگردان لیونل اسکالونی به گل برسند و نیمه نخست با برتری یک بر صفر نماینده آفریقا به پایان رسید.

در آغاز نیمه دوم، مصر با همان برنامه دفاع و ضدحمله به کار خود ادامه داد. در دقیقه ۵۸ محمد صلاح با یک پاس دقیق، مصطفی زیکو را در موقعیت گلزنی قرار داد تا این بازیکن گل دوم مصر را به ثمر برساند، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی، این گل به دلیل خطای مهاجم مصر مردود اعلام شد.

این تصمیم اما تنها چند دقیقه دوام آورد؛ در دقیقه ۶۷ حایثم حسن روی یک ضدحمله سریع، پاس گل دیگری برای مصطفی زیکو ارسال کرد و این بار مهاجم مصر گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل افزایش پیدا کند.

اسکالونی که چیزی برای از دست دادن نداشت، با ورود لائوتارو مارتینز و نیکو گونزالس ترکیب تیمش را کاملاً هجومی کرد و فشار آرژانتین روی دروازه مصر افزایش یافت.

این فشار در دقیقه ۷۲ به نتیجه رسید و لیونل مسی با یک پاس دقیق، کریستین رومرو را در موقعیت گلزنی قرار داد تا مدافع آرژانتین اختلاف را به حداقل برساند.

حملات آرژانتین ادامه یافت و در دقیقه ۸۳، پس از یک رفت و برگشت در محوطه جریمه مصر، گونسالو مونتیل توپ را مقابل پای لیونل مسی قرار داد و فوق‌ستاره آلبی‌سلسته با ضربه‌ای دقیق گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی ۲ بر ۲ شود.

در حالی که مسابقه در آستانه کشیده شدن به وقت‌های اضافه قرار داشت، آرژانتین در دومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده ضربه نهایی را وارد کرد. انزو فرناندز با یک ضربه دقیق دروازه مصر را برای سومین بار باز کرد تا کامبک شاگردان اسکالونی تکمیل شود.

بدین ترتیب آرژانتین با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مصر، ضمن فرار از یک حذف ناباورانه، جواز حضور در مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد.