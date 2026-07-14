قیمت نجومی بلیت نیمه نهایی آرژانتین و انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان قدرتهای بزرگ فوتبال جهان برگزار میشود، اما قیمت بلیت یکی از این مسابقات در بازار فروش مجدد، اکنون بیش از دو برابر دیدار دیگر است.
بر اساس اطلاعات سایت «TicketDat»، بلیت دیدار آرژانتین و انگلیس که شامگاه چهارشنبه در آتلانتا برگزار میشود با تقاضای بسیار زیادی مواجه شده است.
قیمت ابتدایی برای ورود به ورزشگاه برای این مسابقه در حال حاضر به ۲ هزار و ۸۴۱ دلار رسیده که نسبت به سه روز گذشته ۳۴ درصد افزایش داشته است. قیمت این بلیتها روز شنبه حتی تا ۲ هزار و ۹۶۶ دلار نیز بالا رفته بود، اما صبح روز بعد به ۲ هزار و ۵۳۷ دلار کاهش پیدا کرد.
در مقابل، قیمت بلیت دیدار فرانسه و اسپانیا که سهشنبه در دالاس برگزار میشود، به مراتب کمتر است. قیمت این مسابقه در ظهر دوشنبه به وقت شرق آمریکا یک هزار و ۳۲۵ دلار اعلام شد که نسبت به سه روز گذشته ۲۶ درصد کاهش داشته و کمتر از نیمی از قیمت بلیت دیدار آرژانتین و انگلیس است.
فرانسه در حال حاضر صدرنشین ردهبندی جهانی فیفا است و در نیمهنهایی باید به مصاف اسپانیا، تیم سوم رنکینگ جهان، برود. اسپانیا نیز که قهرمان اروپا محسوب میشود، بخش زیادی از سال گذشته صدرنشین ردهبندی فیفا بود تا اینکه در ماه آوریل جای خود را به فرانسه، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸، داد.
در سوی دیگر، آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جهان، همچنان یکی از جذابترین تیمهای این دوره محسوب میشود و حضور این تیم مقابل انگلیس در آتلانتا باعث افزایش شدید تقاضا برای خرید بلیت شده است.
یکی دیگر از عوامل افزایش استقبال از این مسابقه، حضور پرشمار هواداران آرژانتینی در شهر آتلانتا عنوان شده است. باشگاه آتلانتا یونایتد در لیگ فوتبال آمریکا (MLS) هواداران آرژانتینی زیادی دارد و همچنین جراردو «تاتا» مارتینو، سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین، از نوامبر گذشته هدایت این باشگاه را بر عهده گرفته است.
قیمت بلیت دیدار ردهبندی که شنبه در میامی برگزار میشود نیز یک هزار و ۵۴۳ دلار است؛ یعنی تقریباً نصف قیمت مسابقه آرژانتین و انگلیس.
بلیت فینال جام جهانی که یکشنبه در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی برگزار خواهد شد نیز همچنان با قیمت بالای ۶ هزار و ۷۶۰ دلار عرضه میشود؛ هرچند این رقم نسبت به ۷۲ ساعت گذشته ۶ درصد کاهش داشته است. قیمت بلیت فینال در ماه اکتبر حتی به ۱۳ هزار و ۶۵۰ دلار نیز رسیده بود و در تاریخ ۲۱ ژوئن نیز ۱۲ هزار و ۳۰۱ دلار قیمت داشت.
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