به گزارش خبرنگار مهر، دیدیه دشان پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ به دوران ۱۴ ساله حضورش روی نیمکت تیم ملی فرانسه پایان خواهد داد. سرمربی ۵۷ ساله خروسها که پیش از آغاز مسابقات تصمیم خود را برای جدایی اعلام کرده بود، شب گذشته با شکست ۲ بر صفر برابر اسپانیا از رسیدن به فینال جام جهانی بازماند و آخرین رویای قهرمانیاش با فرانسه ناکام ماند.
فرانسه در دیدار نیمهنهایی برابر اسپانیا نمایش کمفروغی داشت و با قبول شکست، از صعود به دیدار نهایی بازماند. شاگردان دشان اکنون باید بامداد یکشنبه ۲۸ تیر در دیدار ردهبندی به میدان بروند؛ مسابقهای که آخرین حضور دشان روی نیمکت تیم ملی فرانسه خواهد بود. حریف فرانسه در این دیدار، بازنده دیدار نیمهنهایی آرژانتین و انگلیس خواهد بود.
دشان یکی از موفقترین مربیان تاریخ فوتبال فرانسه به شمار میرود. او در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه فرانسه را به مقام قهرمانی رساند و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز با وجود شکست مقابل آرژانتین، نایبقهرمان جهان شد. همچنین او طی بیش از یک دهه حضورش روی نیمکت خروسها، فرانسه را به یکی از قدرتهای ثابت فوتبال جهان تبدیل کرد.
در حالی که دوران دشان به پایان خود نزدیک شده است، از زینالدین زیدان به عنوان اصلیترین گزینه هدایت تیم ملی فرانسه یاد میشود؛ اسطوره فوتبال این کشور که سالهاست نامش به عنوان جانشین احتمالی دشان مطرح بوده و حالا بیش از هر زمان دیگری به نیمکت خروسها نزدیک شده است.
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