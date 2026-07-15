انتقاد بازیکنی که کارت قرمزش بخشیده شد؛ ترامپ عامل حذف آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فلوریان بالوگان مهاجم تیم ملی فوتبال آمریکا اعلام کرد از ابتدا میدانسته تصمیم فیفا برای لغو محرومیت یکجلسهای او در جام جهانی ۲۰۲۶ با واکنشها و جنجالهای زیادی همراه خواهد شد.
بالوگان پس از دریافت کارت قرمز در دیدار آمریکا برابر بوسنی و هرزگوین در مرحله یکشانزدهم نهایی، با محرومیت یکجلسهای مواجه شد؛ اما فیفا این محرومیت را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا این مهاجم بتواند در دیدار بعدی برابر بلژیک به میدان برود.
این تصمیم پس از درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای بررسی پرونده بالوگان از سوی فیفا اتخاذ شد و واکنشهای زیادی در دنیای فوتبال به همراه داشت. منتقدان معتقد بودند دخالت سیاسی در این پرونده میتواند به اعتبار قوانین مسابقات لطمه بزند.
فلوریان بالوگان در گفتگو با برنامه «CBS Mornings» درباره این اتفاق گفت: واکنش اولیه من خوشحالی از بازگشت به تیم بود، اما وقتی کمی بیشتر به موضوع فکر کردم، میدانستم که این اتفاق جنجال زیادی ایجاد خواهد کرد. حتی میتوانستم کمی نگرانی را در بین همتیمیهایم ببینم، چون چنین اتفاقی بسیار خاص و غیرمعمول بود.
او ادامه داد: هرچه به بازی نزدیکتر شدیم، تلاش کردم تا حد ممکن تمرکزم را حفظ کنم، اما کار آسانی نبود؛ سر و صدای زیادی از بیرون وجود داشت و نمیتوان به راحتی آن را نادیده گرفت.
مهاجم تیم ملی آمریکا درباره لحظهای که تیم از بازگشت او به ترکیب مطلع شد، گفت: در اتوبوس تیم متوجه شدیم. همه فریاد میزدند و خوشحال بودند. مسیرمان تا محل تمرین بسیار پرهیجان بود.
بالوگان تأکید کرد بازیکنان حرفهای هستند و توانستهاند احساسات خود را از وظیفه اصلیشان جدا کنند: بعد از اعلام خبر، توانستیم شرایط را مدیریت کنیم و روی مسابقه تمرکز کنیم.
با این حال، تیم ملی آمریکا در مرحله حذفی مقابل بلژیک با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و از ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بازماند. فلوریان بالوگان که پیش از آن نمایش خوبی در این رقابتها داشت و سه گل به ثمر رسانده بود، در این دیدار نتوانست تأثیر زیادی روی روند بازی بگذارد.
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