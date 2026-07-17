زنان والیبال نشسته ایران هفتم جهان شدند/ ۲ پله صعود

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی چهاردهمین دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان که در هانگژو جریان دارد، امروز (جمعه ۲۶ تیر) در بخش زنان، تیم ملی کشورمان مقابل ژاپن قرار گرفت و موفق به شکست ۳ بر صفر (۲۵بر ۱۳، ۲۵ بر ۷ و ۲۵ بر ۱۸) این تیم شد.

دیدار تیم های ملی والیبال نشسته زنان ایران و ژاپن برای رده بندی تیم های هفتم و هشتم برگزار شد. بدین ترتیب، تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران با کسب برتری در این دیدار، صاحب جایگاه هفتم مسابقات شد.

زنان والیبال نشسته ایران در حالی جایگاه هفتم مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند که در دوره پیشین این رقابت ها نهم شده بودند.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان از ۱۹ تیر با حضور ۱۶ تیم در هر یک از بخش های مردان و زنان در هانگژو آغاز شد. در این دوره، تیم ملی زنان ایران برای نخستین بار وارد جمع هشت تیم برتر شد.

عملکرد تیم ملی والیبال نشسته زنان در این دوره رقابت های قهرمانی جهان به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۳ - رواندا صفر

* ایران ۳ - کنیا یک

* ایران نه صفر - چین ۳

مرحله یک هشتم

*ایران ۳ - آلمان صفر

مرحله یک چهارم

* ایران صفر - کانادا ۳

رده بندی پنجم تا هشتم

* ایران یک - ایتالیا ٣

رده بندی هفتم و هشتم

* ایران ۳ - ژاپن صفر