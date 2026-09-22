به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان با صدور پیاکی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید را تسلیت گفت.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»

ارتحال فقیه وارسته و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، موجب تألم و تأثر عمیق حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان مکتب نورانی اهل‌بیت علیهم‌السلام گردید.

آن مرجع عالیقدر از چهره‌های برجسته علمی و فقهی حوزه‌های علمیه بود که عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام، تحقیق و تدقیق در علوم اسلامی، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث گران‌سنگ فقاهت شیعه سپری کرد.

بی‌تردید سیره علمی، اخلاقی و تربیتی آن فقیه بزرگوار و آثار ارزشمند برجای‌مانده از ایشان، سرمایه‌ای ماندگار برای حوزه‌های علمیه و نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، علما و روحانیون، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با محمد و آل محمد علیهم‌السلام و برای بازماندگان معزز صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.