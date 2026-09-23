تیم های دوبل تنیس روی میز اولین حریفان شان را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک سی و دوم رقابت های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز چهارشنبه در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا ژاپن آغاز شد که طی آن تیم های دوبل مردان ایران به مصاف حریفان خود رفتند.



در نخستین دیدار تیم دوبل مردان ایران متشکل از نوشاد و نیما عالمیان به مصاف خان محمد و خان عباس از پاکستان رفتند و در سه ست متوالی توانستند حریف خود را شکست دهند و به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کنند.



در دومین دیدار بنیامین فرجی و آرین غفاری به مصاف احمد موسی و محمد از مالدیو رفتند که دو تیم توانستند در رقابتی نزدیک دو ست از یکدیگر بگیرند تا کار به ست پنجم کشیده شود. در این ست حریفان عملکرد بهتری از ملی پوشان ایران داشتند و تا امتیاز ۸ جلو بودند اما فرجی و غفاری با برگشت به بازی ۱۱ بر ۸ برنده شدند تا در مجموع ۳ بر ۲ حریف را شکست دهند و راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شوند.



تیم ملی تنیس روی میز ایران که در دو بخش مردان و زنان در بیستمین دوره بازی های آسیایی شرکت کرده است، در مسابقات تیمی با شکست برابر چین تایپه از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند. تیم های میکس مردان و زنان هم که برای نخستین بار در بازی های آسیایی شرکت کردند با شکست برابر حریفان خود در دور اول، از ادامه مسابقات بازماندند.