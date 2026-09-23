کلوپ در آلمان قانون گذاشت؛ از شام اجباری تا ممنوعیت موبایل

به گزارش خبرنگار مهر، یورگن کلوپ، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال آلمان، خیلی زود تغییرات مدنظر خود را در این تیم آغاز کرده و مجموعه‌ای از قوانین انضباطی جدید را برای ملی‌پوشان در نظر گرفته است.

رسانه «goal» نوشت: سرمربی ۵۹ ساله آلمان که پس از انتصاب در تابستان هدایت این تیم را برعهده گرفت، قصد دارد فرهنگ حاکم بر اردوی ملی‌پوشان را تغییر دهد و فضای منسجم‌تر و متمرکزتری در تیم ایجاد کند. بر اساس گزارش «بیلد»، قوانین جدید کلوپ تفاوت‌هایی با مقررات دوران یولیان ناگلزمان دارد و قرار است در آستانه دیدار حساس آلمان برابر هلند در لیگ ملت‌های اروپا اجرایی شود.

شام دسته‌جمعی و پایان حضور تدریجی بازیکنان

یکی از نخستین تغییرات کلوپ به نحوه صرف وعده‌های غذایی در هتل محل اقامت تیم مربوط می‌شود. در دوران یولیان ناگلزمان، بازیکنان برای حضور در وعده شام آزادی بیشتری داشتند و معمولاً بین ساعت ۱۹ تا ۲۰ به‌تدریج سر میز حاضر می‌شدند.

اما کلوپ این رویه را تغییر داده و تأکید کرده است که تمام بازیکنان باید در زمان مشخص و در آغاز وعده غذایی در محل صرف شام حاضر باشند و به‌موقع پشت میز بنشینند.

محدودیت استفاده از تلفن همراه

یکی دیگر از قوانین جدید کلوپ به استفاده از تلفن همراه مربوط می‌شود. بر اساس این قانون، بازیکنان در زمان فعال‌سازی و آماده‌سازی روز مسابقه اجازه استفاده از تلفن همراه را ندارند.

این ممنوعیت شامل زمان حضور بازیکنان در سالن بدنسازی و حتی روی تخت‌های فیزیوتراپی نیز می‌شود. کلوپ قصد دارد بازیکنان در این مراحل از آماده‌سازی، تمرکز کامل خود را روی برنامه تیم، کادر فنی و هم‌تیمی‌هایشان قرار دهند.

هدف از این تصمیم، کاهش حواس‌پرتی ناشی از استفاده از وسایل الکترونیکی و ایجاد ارتباط بیشتر میان بازیکنان و اعضای کادر فنی عنوان شده است. کلوپ معتقد است این زمان‌های کوتاه در اردوی تیم ملی می‌تواند برای ایجاد روحیه تیمی و اتحاد بیشتر میان بازیکنان اهمیت زیادی داشته باشد.

ممنوعیت آرایشگاه در محل اردو

کلوپ همچنین قوانین جدیدی را برای نحوه رسیدگی بازیکنان به امور شخصی خود در نظر گرفته است. یکی از این قوانین، ممنوعیت انجام اصلاح و کوتاهی حرفه‌ای مو در هتل محل اقامت یا امکانات تمرینی تیم ملی آلمان است.

منطق کلوپ برای وضع این قانون به نگاه او به اردوی تیم ملی به‌عنوان یک محیط حرفه‌ای و کاری مربوط می‌شود. سرمربی آلمان می‌خواهد زمان حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی صرفاً به مسائل فوتبالی اختصاص داشته باشد و امور شخصی و کارهای مربوط به خارج از فوتبال پیش از حضور بازیکنان در اردو انجام شود.

این تغییرات نشان می‌دهد کلوپ از همان ابتدای حضورش روی ایجاد نظم، تمرکز و استانداردهای حرفه‌ای در تیم ملی آلمان تأکید ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کند فضای جدیدی را در این تیم ایجاد کند.