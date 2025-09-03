خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جشن‌های باشکوه «مهمانی امت احمد (ص)» که این روزها به خصوص در روز ولادت پیامبر اسلام (ص) در استان‌های مختلف کشور به‌ویژه در استان کردستان با شور و شکوهی خاص برگزار می‌شود، جلوه‌گاه صلح، برادری و همدلی اسلامی است.

ایرانیان از شیعه و سنی در این مراسم پرشور، یکپارچه و متحد، پیام صلح و برادری را به جهان اسلام مخابره می‌کنند. حضور عالمان و شخصیت‌های برجسته شیعه و سنی در کنار یکدیگر، نوای وحدت را در فضایی آکنده از محبت و احترام متقابل طنین‌انداز می‌کند و مردم از اقشار مختلف در این مراسم شرکت می‌کنند. در زیر اخبار مربوط به این مراسم را مشاهده می‌کنید.