به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی کالاهای اساسی در روزهای منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار گوشت

در دو هفته اخیر گوشت گوساله روند افزایشی داشته است. در هفته پایانی مرداد ماه در حالی که هر شقه گوسفند کیلویی ۸۰۰ هزار تومان است هر کیلو گرم ران گوساله ۸۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است، این قیمت در ابتدای مرداد بین ۶۹۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود. افزایش بیش از ۱۷ درصدی این پروتئین در کمتر از ۳ هفته در حالی که عرضه دام برای کشتار افزایشی است، منطقی به نظر نمی‌رسد.

اسفند سال گذشته کشور با مازاد دام سنگین رو به رو بود و برخی از فعالان این بازار عنوان کردند با قاچاق، بخشی از دام‌ها به کشور همسایه غربی از طریق سلیمانیه و اربیل از کشور خارج شد و تعادل در بازار کشور به لحاظ قیمتی برقرار شد.

بر اساس روال هر ساله که دامداران در این فصل شروع به عرضه دام می‌کنند انتظار است قیمت دام و گوشت قرمز روند نزولی داشته باشد؛ اما بنا به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران، مافیا بازار گوشت اجازه نمی‌دهد مدیریت این بازار در اختیار تشکل‌ها باشد. مجتبی عالی در این خصوص گفت، در حال حاضر سوداگران بازار، گوشت را با مبلغ پایین از دامدار خریداری و با نرخ بالا در شبکه توزیع عرضه می‌کنند.

کارشناسان حوزه دام معتقدند، سوداگران بازار با افزایش تصنعی قیمت‌ها به دنبال واردات گوشت هستند. افزایش قیمت در بازار نخستین مسئله‌ای که به ذهن مخاطب متبادر می‌کند موضوع کمبود کالا است زیرا اگر عرضه و تقاضا یکسان باشد قطعاً نباید نرخ‌ها افزایشی باشد. آنها در این خصوص استدلال می‌کنند امروز که قیمت دام سبک پایین آمده است چرا نرخ گوشت در بازار روند کاهشی ندارد؟ مافیا بازار در خلأ نهادهای نظارتی قیمت‌ها را در بازار مدیریت می‌کنند.

بازار لبنیات

در دو هفته اخیر قیمت لبنیات تغییری نداشت اما از ابتدا سال روند افزایشی آن به گونه‌ای بود که بسیاری از خانوارها برخی فرآورده‌های لبنی را از سبد غذایی خود حذف کرده‌ اند.

برخی تولیدکنندگان با مجوز افزایش ۳۰ درصدی با نرخ‌ها به گونه‌ای بازی کردند که این افزایش در چند نوبت انجام شد. به این ترتیب در هر نوبت افزایش قیمت از نرخ پایه سال قبل نبود بلکه از قیمت جدید اعمال شد. چنین رفتارهایی در بازار کالاهای اساسی به طور قطع سرانه مصرف لبنیات را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد.

بنا بر آخرین آمارها از سرانه مصرف لبنیات در کشور، این عدد ۱۲۰ کیلو گرم است (البته برخی تولیدکنندگان معتقدند این عدد ۵۰ کیلو گرم است) در حالی که استاندارد جهانی ۲۴۰ کیلو گرم را توصیه می‌کند. در وضعیتی که سرانه تولید شیر با یارانه‌ای که دولت برای آن می‌پردازد ۱۴۵ کیلو گرم است، کاهش مصرف لبنیات می‌تواند تهدیدی برای سلامت آینده جامعه با سوءتغذیه امروز کودکان باشد.

بازار حبوبات

در این بازار هم همچنان اقلامی مثل لوبیا چیتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها موجود نیست و لوبیا سفید با مقدار کم عرضه می‌شود؛ در کنار افزایش قیمتی که داشته‌اند.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه، سردست و راسته گوسفند ۷۹۰-۸۰۰ ۷۹۰-۸۰۰ گوشت ران گوسفندی ۱۰۲۰۰۰۰-۱۰۳۰۰۰۰ ۹۹۰-۱۰۳۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی) - - گوشت سردست گوساله ۷۶۰-۷۷۰ ۷۶۰-۷۷۰ گوشت ران گوساله ۸۱۰-۸۲۰ ۸۱۰-۸۲۰ گوشت منجمد گوساله ۴۹۹-۵۲۵ ۴۹۵-۵۲۵ گوشت چرخ کرده مخلوط ۵۹۵-۶۵۰ ۵۹۵-۶۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی ۵۲۵ - کله و پاچه ۸۵۰ ۸۵۰ گوشت مرغ ۱۲۹ ۱۲۸ ران مرغ بدون کمر ۱۲۱ ۱۱۸ ران مرغ با کمر ۹۸ ۹۵ گوشت چرخ کرده مرغ ۱۹۰ ۱۹۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۱۰-۱۵۰ ۱۴۹ تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۱۲۷ ۱۲۷ قزل‌آلا ۲۴۸ ۲۳۸ میگو تازه ۶۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲ کیلو گرمی - - کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۶۸ ۶۰-۶۸ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۳۷ ۳۷ شیر بطری پر چرب ۴۴ ۴۴ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۰ ۳۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۲۵۰ ۴۱.۲۵۰ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۶۰-۶۹ ۶۰-۶۹ روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۵۷.۵۰۰ ۱۵۷.۵۰۰ روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) ۱۴۰.۷۰۰ ۱۴۰.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۰۸ ۱۰۸ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۷-۹۹.۹۰۰ ۹۷-۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۲۴۰ ۲۰۰ برنج طارم - - برنج شمشیری - - برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلو گرمی) ۵۶۹.۳۵۰ ۵۶۹.۳۵۰ لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) - - لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۲۱.۵۰۰ ۳۲۱.۵۰۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) - - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۰۰ ۲۱۹.۹۰۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) - - لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۰۳.۹۰۰ ۳۰۳.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۵۷۴.۹۰۰ ۵۷۴.۹۰۰

گفتنی است؛ شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۳ درصد، گوشت گوساله با ۲۰ درصد، گوشت مرغ ۱۶ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۸ درصد، حبوبات ۱۹ درصد، برنج داخلی درجه یک ۹ درصد، قند ۳ درصد و شکر ۷ درصد ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین در حال عرضه و فروش است.