جلسه دولت لبنان علیه سلاح مقاومت؛ وزیران شیعی خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، جلسه شورای وزیران لبنان برای بررسی طرح ارتش مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت از لحظاتی پیش در کاخ ریاست جمهوری لبنان و با حضور جوزف عون رئیس جمهور این کشور و نواف سلام نخست وزیر آغاز شد.

شبکه المیادین گزارش داده که قبل از برگزاری این جلسه، نشستی دوجانبه میان نواف سلام و جوزف عون برگزار شده است.

وزرای شیعه در کابینه لبنان شامل وزرای جنبش امل و حزب الله اعلام کردند که در بررسی طرح ارتش لبنان شرکت نخواهند کرد، چرا که این طرح ابزاری برای اتخاذ یک تصمیم دولتی مغایر با میثاق ملی است.

ورود فرمانده ارتش

لحظاتی پیش رادولف هیکل فرمانده ارتش لبنان نیز برای حضور در نشست کابینه وارد کاخ ریاست جمهوری این کشور شد.

وزیران شیعی جلسه را ترک کردند

در پی حضور رادولف هیکل فرمانده ارتش لبنان در جلسه کابینه این کشور جهت بررسی طرح انحصار سلاح در اختیار دولت لبنان، ۴ وزیر شیعه کابینه وابسته به جنبش امل و حزب الله لبنان از جلسه خارج شدند. فادی مکی دیگر وزیر لبنانی بود که جلسه کابینه برای بررسی راهکارهای خلع سلاح مقاومت را ترک کرد.

رکان ناصر الدین و محمد حیدر دو تن از وزیرانی بودند که سالن اصلی کاخ ریاست جمهوری که محل برگزاری این نشست بود را ترک کرده و به سالن مجاور رفتند.