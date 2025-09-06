اهل سنت ایران محب اهل بیت(ع) و پیشگام در جهاد تبیین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد زمانی عصر شنبه در نشست فرهنگی حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تأکید بر پیوند عمیق اهل‌سنت ایران با اهل‌بیت (ع)، «جهاد تبیین» را راهبرد اصلی مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان دانست و خواستار حمایت هدفمند از ظرفیت‌های فرهنگی برای معرفی این پیوند شد.

وی ادامه داد: اهل‌سنت ایران به‌طور کامل محب اهل‌بیت (ع) هستند و هیچ‌گونه دشمنی با ائمه اطهار (ع) در میان آنان وجود ندارد.

مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور در امور مذاهب اسلامی افزود: این ظرفیت بالقوه، نیازمند حمایت‌های فرهنگی هدفمند برای تبدیل شدن به ظرفیت بالفعل است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود مسئول ویژه‌ای در حوزه مذاهب اسلامی در اداره‌کل فرهنگ استان‌ها منصوب گردد تا با همکاری مرکز بزرگ اسلامی و نماینده ولی‌فقیه در فارس، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک فراهم شود.

حجت الاسلام زمانی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس به دلیل سابقه فعال و ارزشمند خود، ظرفیت بهره‌گیری از تجربیات ملی مدیران ارشد را داراست و می‌تواند در سطح ملی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

وی موضوع «جهاد تبیین» را به‌عنوان راهبردی‌ترین پاسخ به جنگ ترکیبی استکبار جهانی مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: جنگ ترکیبی ابعاد متعددی از جمله شناختی، اقتصادی، دیپلماسی، رسانه‌ای و مذهبی را در بر می‌گیرد.

تدوین مجموعه‌ای محتوایی با موضوع «جهاد تبیین» در دفتر سیاسی حوزه علمیه

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تجربه تاریخی جنگ‌های نظامی، افزود: جنگ‌های نظامی، غالباً مسبوق به جنگ‌های شناختی‌اند. ابتدا نبرد شناختی شکل می‌گیرد، ذهن مردم را به سمتی سوق می‌دهد که نتیجه‌ای خاص را بپذیرند؛ سپس جنگ نظامی با سهولت بیشتری رخ می‌دهد.

حجت الاسلام زمانی با استناد به وقایع تاریخی، گفت: در ماجرای صفین و واقعه کربلا، ابتدا جنگ شناختی علیه امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسین (ع) شکل گرفت؛ مردم به باورهایی نادرست رسیدند و در نهایت، جنگ نظامی به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: اگر دشمن بتواند ملت مقابل را مأیوس، مرعوب و ناامید کند، دیگر نیازی به ادامه جنگ نظامی نیست؛ اما اگر رهبری یک ملت بتواند امید را در دل مردم زنده نگه دارد، آن جامعه پیروز خواهد شد، حتی اگر تعداد نفرات دشمن ده برابر باشد.

مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور در امور مذاهب اسلامی افزود: در پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب درخصوص جهاد تبیین، دفتر سیاسی حوزه‌های علمیه کشور اقدام به تدوین مجموعه‌ای محتوایی کرده است. بیست موضوع کلان اجتماعی و فرهنگی که جامعه با آن‌ها درگیر است، انتخاب و برای مدیران حوزه‌های استان‌ها ارسال شد.

حجت الاسلام زمانی گفت: از جمله این موضوعات می‌توان به صلح و سازش با آمریکا، ولایت فقیه، عفاف و حجاب، آسیب‌های اجتماعی، تورم و گرانی اشاره کرد که برای هر موضوع، ده سوال رایج در جامعه استخراج شد که در مجموع، دویست سوال تهیه و در اختیار مدیران حوزه‌ها قرار گرفته است.

وی با اشاره به اصل حدیث ثقلین، بر اهمیت تبعیت از کتاب خدا و عترت پیامبر (ص) تأکید و تصریح کرد: کتاب خدا و عترت پیامبر (ص)، دو رکن اساسی هدایت‌اند و حذف هر یک، خطاست. ما نسبت به هر دو وظیفه داریم، اما متأسفانه نسبت به قرآن، کم‌کاری بیشتری داشته‌ایم.