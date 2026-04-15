به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج با اشاره به وضعیت نامشخص برگزاری رقابتهای داخلی فوتبال کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی نمیتوان پیشبینی دقیقی از اتفاقات آینده داشت. تصمیم جدی ما این بود که مسابقات لیگ برتر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت برگزار شود و این موضوع را نیز به اطلاع امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و همچنین فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) رسانده بودیم.
وی ادامه داد: پس از اتفاقاتی که رخ داده، هیچکس نمیتواند بهطور قطعی بگوید در آینده چه خواهد شد. در حال حاضر کمی صبر خواهیم کرد اما در همین هفته تصمیم نهایی خود را اعلام میکنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه تصریح کرد: ما در انتظار نظر وزارت امور خارجه هستیم تا وضعیت را به ما اعلام کند. همچنین با وزیر ورزش و جوانان نیز صحبت کردهام و ایشان تأکید داشتند که خود فدراسیون باید درباره ازسرگیری مسابقات لیگ برتر تصمیمگیری نهایی را انجام دهد.
تاج افزود: باید ببینیم شرایط به چه شکل پیش خواهد رفت. رقابتهای جام حذفی نیز تابعی از وضعیت لیگ برتر است و درباره این مسابقات هم هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. در نهایت سازمان لیگ درباره لیگ برتر و جام حذفی تصمیمگیری خواهد کرد و فدراسیون فوتبال نیز از تصمیمات آن حمایت میکند.
تاج ادامه داد: در زمینه کمک به تیم ملی فوتبال ایران و همچنین موضوع حضور این تیم در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، از فیفا نیز کمک و همکاری لازم را دریافت خواهیم کرد.
او افزود: در عین حال، از عملکرد امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال رضایت کامل داریم و هیچ مشکلی برای ادامه همکاری با او پس از جام جهانی وجود ندارد و تمامی ارکان از این همکاری رضایت دارند.
