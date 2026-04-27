۲۱ مسجد تاریخی شیراز مرمت و احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی عصر دوشنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری همزمان از ۲۱ مسجد احیا شده در بافت تاریخی فرهنگی شیراز، ضمن تبریک به مناسبت دهه کرامت گفت: مرحله هفتاد و پنجمین مرحله جهش عمرانی کلانشهر شیراز در منطقه ۸ شیراز با اعتباری بالغ بر ۵۶/۵ میلیارد تومان که به مناسبت دهه کرامت افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این مساجد شامل مسجد گنج، مسجد قدس، مدرسه خان، مسجد امام خمینی (ره)، بهسازی حرم سید تاج‌الدین غریب(ع)، مسجد ابوطالب (ع)، مسجد حاج نظام، مسجد جامع عتیق، مسجد سیاوشان سنگ سیاه، مسجد بیت‌العباس، مسجد حوزه منصوریه، مسجد بغدادی، مسجد میرزاکریم، مسجد طالبیون، مسجد جامع شهدا، زینبیه، مسجد آقا قاسم، فاطمیه، حسینه جباری، امامزاده عبدالله (ع) است.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب درباره شیراز، افزود: رهبر شهید انقلاب در سفر تاریخی خود به فارس، شیراز را به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) معرفی کردند. پس از سال‌ها، سند رسمی این عنوان در شورای ششم به همت مدیران و اعضای شورا رونمایی شد.

اسدی ادامه داد: شیراز شهری تاریخی، تمدنی و دینی است که با عنوان شهر دین، هنر و حماسه شناخته می‌شود و این عنوان مسئولیت سنگینی برای مدیران شهری ایجاد کرده است. شورای شهر و شهرداری با برنامه‌محوری، مسیر توسعه را ترسیم کرده‌اند.

شهردار شیراز با اشاره به پروژه‌های عمرانی اخیر گفت: شیراز امروز با گذشته تفاوت کرده است. تنها در اردیبهشت‌ماه، چندین طرح بزرگ افتتاح می‌شود. همچنین دو ابرپروژه احیای نقاره‌خانه زند و موزه بلدیه تا پایان ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: در حوزه مسجدمحوری نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و صدها پروژه فرهنگی مرتبط با مساجد در سطح شهر به بهره‌برداری می‌رسند.

اسدی بر لزوم همکاری همه نهادهای اجرایی در حمایت از این طرح‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه شیراز نیازمند همدلی همه دستگاه‌هاست. همان‌طور که گردشگران برای بازدید از تخت‌جمشید می‌آیند، باید بتوانیم با معرفی جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی شیراز، زمینه جذب بیشتر گردشگران را در این شهر فراهم کنیم.

شهردار شیراز در ادامه سخنان خود درباره اهمیت توسعه فضاهای فرهنگی و مذهبی شهر گفت: شیراز باید مجموعه‌ای از تاریخ، فرهنگ، هنر، دین و حماسه را در کنار هم به نمایش بگذارد و این نگاه در برنامه‌های شهرداری دنبال می‌شود.

وی افزود: بازسازی و تجهیز مساجد، به‌ویژه مکان‌هایی که شخصیت‌هایی چون شهید دستغیب در آن فعالیت داشته‌اند، از اولویت‌های ماست. این مساجد باید احیا شده و برای استفاده مردم آماده باشند.

شهردار شیراز از تمرکز شورای شهر بر موضوع محله‌محوری و مسجدمحوری خبر داد و گفت: پروژه‌های محرومیت‌زدایی در مناطق مختلف شهر در حال اجراست. هفته گذشته بخشی از این طرح‌ها افتتاح شد و هفته آینده نیز مجموعه دیگری از پروژه‌ها در مناطق کم‌برخوردار آماده بهره‌برداری است.

اسدی با بیان اینکه باید پیوست گردشگری برای مساجد و بناهای مذهبی در نظر گرفته شود، افزود: برخی مناطق شیراز به عنوان نقاط پرجاذبه برای گردشگران محسوب می‌شود لذا باید ظرفیت‌های مذهبی و گردشگری شهر در کنار هم دیده شوند. ما اعتقاد داریم مجموعه‌های مذهبی باید هم‌افزایی داشته باشند و نقش شیراز در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.

وی گفت: شیراز امروز، از زیرزمین تا روی زمین، از مترو تا پروژه‌های فرهنگی و تفریحی شاهد تحول گسترده‌ای است. حتی در شرایط سخت، مانند دوران جنگ، پروژه‌ها متوقف نشد و امروز نیز با قدرت ادامه دارد.

شهردار شیراز در پایان اظهار کرد: شهر در مسیر خود با اطمینان پیش می‌رود و تلاش ما این است که شیراز را به جایگاهی درخور تاریخ و فرهنگ آن برسانیم.