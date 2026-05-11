به گزارش خبرگزاری مهر، قرعهکشی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ روز شنبه در عربستان برگزار شد، اما ذهن بسیاری از تیمها و مربیان همچنان درگیر جام جهانی ۲۰۲۶ بود؛ موضوعی که بار دیگر بحث تغییر زمان برگزاری جام ملتهای آسیا را به میان آورد؛ تغییری که حالا از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد استقبال قرار گرفته است.
مراسم قرعهکشی در منطقه تاریخی «درعیه» در حاشیه شهر ریاض برگزار شد؛ منطقهای ثبتشده در یونسکو با معماری سنتی و خشتی که زادگاه خاندان آلسعود محسوب میشود. در این مراسم، ۲۴ تیم حاضر در رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ در شش گروه چهار تیمی قرار گرفتند.
با این حال، آنچه بیش از هر چیز در فضای مراسم احساس میشد، سایه سنگین جام جهانی بود. گراهام آرنولد، سرمربی تیم ملی عراق، به خوبی این موضوع را توصیف کرد و گفت: در حال حاضر همه تمرکز ما روی جام جهانی است و اینکه بتوانیم آماده شویم و عملکرد خوبی داشته باشیم. مهمترین موضوع، آمادگی برای جام جهانی است.
تغییر مهم در تقویم جام ملتهای آسیا
سایت «howfootballexplainsasia» در گزارشی پیرامون این موضوع نوشت: فیفا در ماه مارس از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست تا زمان برگزاری دو دوره بعدی جام ملتهای آسیا را تغییر دهد. پیش از این قرار بود مسابقات در سالهای ۲۰۳۱ و ۲۰۳۵ برگزار شود، اما اکنون AFC قصد دارد این رقابتها را به سالهای ۲۰۳۲ و ۲۰۳۶ منتقل کند تا تقویم فوتبال آسیا با سایر قارهها هماهنگتر شود.
ویندزور جان، دبیرکل AFC، در بیانیهای اعلام کرد: این تغییر تأثیر زیادی بر برنامهریزی مسابقات خواهد داشت. به همین دلیل و برای جلوگیری از ابهام در روند میزبانی، تصمیم گرفتیم فرآیند فعلی انتخاب میزبان را متوقف کنیم.
هرچند این تصمیم برای کشورهایی که در حال رقابت برای میزبانی بودند، خوشایند نبود، اما در مقابل مزایایی هم دارد؛ از جمله اینکه جام ملتهای آسیا دیگر زیر سایه جام جهانی برگزار نخواهد شد.
جام ملتها زیر سایه جام جهانی
نویسنده این گزارش معتقد است که برگزاری جام ملتهای آسیا در فاصله کوتاه پس از جام جهانی، باعث شده توجه جهانی کمتری به مهمترین تورنمنت ملی فوتبال آسیا شود.
بیش از یکسوم تیمهای حاضر در جام ملتهای آسیا، همزمان خود را برای جام جهانی آماده میکنند و طبیعی است که تمرکز آنها بیشتر روی آن رقابتها باشد. رسانههای بینالمللی نیز توجه اصلی خود را معطوف جام جهانی کردهاند.
اگرچه برگزاری جام ملتهای آسیا در ماه ژانویه، به دلیل شرایط آبوهوایی برخی کشورهای غرب آسیا تقریباً اجتنابناپذیر است، اما به اعتقاد نویسنده، انتقال مسابقات به یک سال بعد میتواند باعث شود این تورنمنت مستقلتر و پررنگتر دیده شود.
رقابت جذاب برای میزبانی
پیش از توقف روند انتخاب میزبان، رقابت جالبی برای میزبانی جام ملتهای آسیا ۲۰۳۱ و ۲۰۳۵ شکل گرفته بود.
برای میزبانی سال ۲۰۳۱ کشورهای استرالیا، هند، اندونزی، کویت، کره جنوبی و همچنین پیشنهاد مشترک کشورهای آسیای مرکزی شامل قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نامزد شده بودند.
در رقابت برای میزبانی سال ۲۰۳۵ نیز استرالیا، کویت، ژاپن و کره جنوبی حضور داشتند.
با توجه به اینکه جام ملتها در سالهای اخیر در قطر، امارات و عربستان برگزار شده یا خواهد شد، بسیاری انتظار داشتند میزبانی به شرق آسیا یا مناطق جدید منتقل شود. چین قرار بود میزبان جام ملتهای ۲۰۲۳ باشد، اما به دلیل همهگیری کرونا از میزبانی انصراف داد.
در این میان، کره جنوبی که آخرین بار در سال ۱۹۶۰ میزبان بود و ژاپن که در سال ۱۹۹۲ این مسابقات را برگزار کرد، شانس بالایی برای کسب میزبانی داشتند. همچنین پیشنهاد مشترک کشورهای آسیای مرکزی، یکی از جذابترین و متفاوتترین گزینهها محسوب میشد.
آینده جام ملتها
اکنون باید دید پس از نهایی شدن تاریخهای جدید، کشورها همچنان علاقهمند به میزبانی خواهند بود یا خیر. با این حال، بسیاری معتقدند برگزاری جام ملتهای آسیا خارج از سایه جام جهانی و در بازارهای جدید فوتبال آسیا، میتواند دقیقاً همان چیزی باشد که این تورنمنت برای رشد و دیدهشدن بیشتر به آن نیاز دارد.
