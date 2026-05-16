ویزای آمریکا برای تیم ملی ایران سوژه رسانه مصری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پس از انجام سه بازی درون تیمی قرار است روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت راهی کشور ترکیه شوند و پس از اردویی دو هفته ای در این کشور برای شرکت در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ عازم کشور آمریکا شود.
رسانه «youm۷» مصر در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: کاروان تیم ملی فوتبال ایران در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با شرایطی مبهم و همراه با نگرانیهایی جدی درباره روند دریافت ویزای ورود به آمریکا مواجه شده است؛ موضوعی که به دلیل قوانین مرتبط با تحریمها و ملاحظات امنیتی، به یکی از چالشهای اصلی این تیم تبدیل شده است.
تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه هفتم قرار دارد؛ گروهی که در آن تیمهای ملی مصر، بلژیک و نیوزیلند حضور دارند و از هماکنون به عنوان یکی از گروههای حساس و مورد توجه این دوره از مسابقات شناخته میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، ایران نخستین دیدار خود را ۱۵ ژوئن در شهر لسآنجلس مقابل نیوزیلند برگزار خواهد کرد. سپس در ۲۱ ژوئن در همان ورزشگاه به مصاف بلژیک میرود و در نهایت ۲۶ ژوئن در شهر سیاتل مقابل تیم ملی مصر قرار خواهد گرفت.
در همین حال، مراسم بدرقه و وداع با تیم ملی ایران در میدان انقلاب تهران با حضور گسترده هواداران برگزار شد؛ مراسمی که در کنار فضای پرشور و حمایتی، با نگرانیهایی درباره احتمال عدم صدور ویزا برای برخی بازیکنان و اعضای کادر فنی همراه بود.
بخش اصلی نگرانیها به افرادی بازمیگردد که سابقه خدمت نظامی یا ارتباطهایی با نهادهای نظامی ایران داشتهاند؛ موضوعی که به دلیل قرار گرفتن نام برخی نهادها در فهرست تحریمهای آمریکا، میتواند روند صدور ویزا را برای تعدادی از اعضای کاروان تیم ملی با مشکل مواجه کند.
این موضوع پس از آن جدیتر شد که پیشتر نیز ورود رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا با محدودیتهایی روبهرو شده بود؛ اتفاقی که نگرانیها درباره تکرار چنین شرایطی در جریان جام جهانی را افزایش داده است.
در واکنش به این وضعیت، مسئولان ایرانی اعلام کردهاند که تاکنون هیچ تضمین رسمی درباره صدور ویزا دریافت نکردهاند، اما تأکید دارند فیفا وعده داده است برای حل این مشکل و تضمین حضور تمامی تیمها در رقابتها وارد عمل شود.
با وجود این چالشها، تمرینات تیم ملی ایران بدون وقفه ادامه دارد و کادر فنی برنامه آمادهسازی را دنبال میکند. طبق برنامه، اردوی آمادهسازی تیم ملی هفته آینده در کشور ترکیه برگزار خواهد شد و چند دیدار تدارکاتی از جمله بازی با گامبیا در دستور کار قرار دارد.
جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک و با حضور ۴۸ تیم برای نخستین بار در تاریخ این رقابتها برگزار خواهد شد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
نظر شما