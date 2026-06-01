به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عضویت هیئترئیسه کمیته ملی ذخیرهگاههای زیستکره منصوب شد.
این انتصاب در جریان نشست رسمی کمیته ملی ذخیرهگاههای زیستکره در کمیسیون ملی یونسکو در ایران انجام شد و گامی مهم در راستای تقویت همکاریهای بینبخشی برای حفاظت از محیط زیست، مدیریت پایدار سرزمین و توسعه پایدار ذخیرهگاههای زیستکره کشور به شمار میرود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست، با تأکید بر ضرورت همافزایی میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، همکاری و هماهنگی بیننهادی را یکی از الزامات اصلی حفاظت و مدیریت پایدار ذخیرهگاههای زیستکره دانست.
وی با تشریح کارکرد سه پهنه اصلی ذخیرهگاههای زیستکره اظهار کرد: در منطقه هسته (Core Zone) حفاظت حداکثری از تنوع زیستی و اکوسیستمهای ارزشمند در اولویت قرار دارد؛ در منطقه بافر (Buffer Zone) فعالیتهای سازگار با محیط زیست از جمله پژوهشهای علمی و اکوتوریسم پایدار میتواند توسعه یابد و در منطقه گذار (Transition Zone) نیز باید میان حفاظت از منابع طبیعی و توسعه معیشت جوامع محلی توازن برقرار شود.؛
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نقش این سازمان را در مدیریت و ت؛؛ وسعه پایدار مناطق گذار بسیار مهم دانست و به برخی از مهمترین برنامههای اجرایی سازمان در این حوزه اشاره کرد.؛
وی مدیریت جامع حوزههای آبخیز و اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری را از مهمترین اقدامات برای حفظ منابع آب، کاهش فرسایش خاک و افزایش تابآوری اکوسیستمها برشمرد و گفت: این اقدامات نوعی سرمایهگذاری بلندمدت برای تأمین امنیت آبی و پایداری سرزمین محسوب میشوند.
افلاطونی همچنین برنامههای مقابله با بیابانزایی و احیای سرزمین را از دیگر اولویتهای سازمان عنوان کرد و افزود: اجرای طرحهای بیابانزدایی، کاشت گونههای بومی و مقاوم، تثبیت شنهای روان و مدیریت اصولی چرا، نقش مهمی در حفاظت از عرصههای طبیعی ذخیرهگاههای زیستکره دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی موفقیت برنامههای حفاظتی دانست و اظهار کرد: توسعه پوشش گیاهی، افزایش ذخیره کربن و بهبود شرایط اقلیمی از مهمترین دستاوردهای این نهضت ملی خواهد بود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود، توانمندسازی جوامع محلی را مهمترین عامل موفقیت برنامههای حفاظتی در مناطق گذار دانست و تأکید کرد: آموزش، ایجاد معیشتهای سازگار با طبیعت، جلب مشارکت مردم و بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی، لازمه تحقق توسعه پایدار در ذخیرهگاههای زیستکره است.
تاکید بر همسویی برنامههای ملی با چارچوبهای جهانی
در این نشست، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز گزارشی از وضعیت موجود، برنامههای در دست اجرا و چشمانداز فعالیتهای کمیسیون ارائه کرد و بر ضرورت همسویی برنامههای ملی با چارچوبهای جهانی برنامه «انسان و کره مسکون» (MAB) تأکید کرد.
در پایان این نشست، عضویت رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در هیاترئیسه کمیته ملی ذخیرهگاههای زیستکره به عنوان نقطه عطفی در تقویت همکاریهای ملی برای حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور مورد تأکید قرار گرفت؛ همکاریهایی که میتواند زمینهساز پیوند مؤثرتر میان حفاظت از طبیعت، توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی باشد.
