آرزو صدقیانی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به لیست دعوت‌شدگان جدید به اردوی تیم ملی فوتسال زنان و بحث جوان‌گرایی در این تیم اظهار کرد: بدون تردید این روند می‌تواند به آینده تیم ملی کمک کند. حضور بازیکنان جوان در این مقطع تصمیمی درست است و فرصت مناسبی را برای ارزیابی و سنجش نسل جدید پیش از رقابت‌های کافا فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پوست‌اندازی در تیم ملی افزود: سرمربی تیم ملی در مقطعی ناگزیر از تغییر نسل بوده و این اردو می‌تواند محکی جدی برای بازیکنان جوان باشد. هرچند معتقدم شاید جای چند بازیکن باتجربه در لیست خالی باشد اما این تصمیم در مجموع می‌تواند به سود آینده فوتسال زنان تمام شود.

مربی تیم فوتسال زنان استقلال ادامه داد: تیم ملی فوتسال زنان ایران همواره زیر فشار انتظارات بالا بوده اما در سال‌های اخیر از نظر برنامه‌ریزی، بازی‌های تدارکاتی و حمایت‌های ساختاری با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. با این حال بخشی از این کمبودها با توجه به شرایط کلی کشور قابل درک است اما در عین حال باید برای حفظ جایگاه تیم ملی برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.

صدقیانی زاده خاطرنشان کرد: شکل‌گیری یک نسل قدرتمند در فوتسال زنان نیازمند زمان، اردوهای منظم و مسابقات بین‌المللی مستمر است و نمی‌توان انتظار داشت بازیکنان جوان در مدت کوتاه جایگزین کامل نسل طلایی گذشته شوند. موفقیت‌های گذشته حاصل سال‌ها تلاش، اردو و تجربه‌اندوزی بوده و تکرار آن مسیر نیز برای نسل جدید ضروری است.

بازیکن سابق تیم ملی فوتسال زنان ایران درباره رقابت‌های پیش‌رو از جمله کافا و بازی‌های داخل سالن آسیا گفت: پیش‌بینی نتایج قطعی دشوار است اما با وجود سرمربی فعلی می‌توان به عملکرد قابل قبول امیدوار بود. با این حال شرایط فعلی با دوران اوج فوتسال زنان متفاوت است و نباید انتظارات غیرواقعی ایجاد شود.

وی در ادامه با اشاره به تجربه خود در لیگ برتر و حضور در تیم استقلال اظهار داشت: ورود به عرصه مربیگری برای من تجربه‌ای جدی و کاملاً متفاوت بود و حتی معتقدم از دوران بازی نیز دشوارتر است. با این حال در نخستین سال مربیگری توانستم همراه تیم استقلال عنوان قهرمانی لیگ برتر را کسب کنم که این موفقیت برایم بسیار ارزشمند و ماندگار است.

این مربی فوتسال تصریح کرد: لیگ امسال رقابتی و فشرده بود اما همچنان بازیکنان باتجربه نقش اصلی را در تعیین نتایج ایفا کردند و کمتر شاهد ظهور چهره‌های جوان و پدیده‌های جدید از دل مسابقات بودیم موضوعی که نشان می‌دهد فرآیند بازیکن‌سازی در باشگاه‌ها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

وی با انتقاد از وضعیت کلی فوتسال زنان گفت: بی‌توجهی به این رشته می‌تواند در بلندمدت موجب دلسردی بازیکنان مستعد شود و در نهایت به تیم ملی آسیب بزند. به نظرم اگر حمایت‌ها افزایش پیدا نکند فاصله ایران با سطح اول آسیا بیشتر خواهد شد.

صدقیانی زاده در پایان درباره تغییر فرمت احتمالی لیگ و برگزاری مسابقات به شکل گروهی خاطرنشان کرد: این تصمیم در شرایط فعلی کشور تا حدی به دلیل کاهش هزینه‌ها اتخاذ شده و قابل درک است اما کاهش تعداد تیم‌ها و تمرکز بر کیفیت می‌تواند به ارتقای سطح لیگ کمک کند و فشار مالی باشگاه‌ها را نیز کاهش دهد.