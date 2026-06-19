به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه با صدور بیانه ای اعلام کرد: ما شبانه به شبه‌نظامیان و زیرساخت‌های حزب‌الله حمله کردیم و حملات مان همچنان ادامه دارد.

در بیانیه صادره از سوی ارتش رژیم صهیونیستی آمده است: حملات هوایی در جنوب لبنان ادامه دارد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۸ نفر به شهادت رسیده و ۳۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

دفاع مدنی در جنوب لبنان نیز به خبرگزاری الجزیره گزارش داد: در حمله هوایی اسرائیل صبح امروز به شهر هاروف در منطقه نبطیه ۸ نفر شهید شدند.

بر اساس گزارش المیادین، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی در تول در شهرستان نبطیه، الجبور در شهرستان جزین، شهرک حبوش و همچنین شهرک الدویر در شهرستان نبطیه را هدف قرار دادند.

بیانیه اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان درباره تازه ترین تحولات این کشور

در بیانیه حزب الله آمده است: ادعای رژیم صهیونیستی درباره نقض آتش‌بس از سوی حزب‌ الله، تلاشی برای وارونه‌نمایی واقعیت‌های میدانی است. رژیم صهیونیستی از زمان توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون، هیچگاه به هیچ توافقی پایبند نبوده و حتی پس از تفاهم اخیر ایران و آمریکا که بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید داشت، به تجاوزات خود ادامه داده است.

مقاومت اسلامی لبنان افزود: رژیم صهیونیستی با ارتکاب کشتار، تخریب ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی، تداوم حملات زمینی و تلاش برای نفوذ به مناطق جدید در جنوب لبنان، بارها آتش‌بس را نقض کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: اظهارات اخیر «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه در لبنان آتش‌بسی وجود ندارد، نشان‌ دهنده بی‌اعتنایی آشکار این رژیم به توافقات است. رژیم صهیونیستی برای پوشاندن ناتوانی خود در برابر مجاهدان مقاومت و پنهان کردن تلفات و شکست‌های میدانی، به کشتار غیرنظامیان و هدف قرار دادن روستاهای امن روی می‌آورد؛ همان اتفاقی که پس از مقابله مجاهدان با تلاش نظامیان صهیونیست برای پیشروی به سمت تپه «علی الطاهر» رخ داد.

مقاومت اسلامی لبنان در پایان این بیانیه اعلام کرده است که در برابر هرگونه تجاوز در کمین خواهد بود و مجاهدان آن با شجاعت از سرزمین و ملت خود دفاع خواهند کرد.

هلاکت فرمانده گردان ۵۲ رژیم صهیونیستی به همراه ۳ نظامی دیگر در لبنان

رسانه ها از هلاکت یک فرمانده گردان رژیم صهیونیستی به همراه ۳ نظامی دیگر صهیونیست در جنوب لبنان خبر می دهند. ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت سرهنگ دوم «دور گدالیا بن سیمحون» (Dor Gedalia Ben Simhon)، ۳۲ ساله، در جنوب لبنان خبر داد. یک جسم مشکوک، تانکی وابسته به گردان ۵۲ از تیپ نخبه «گیواتی» را هدف قرار داده است.

رئیس رژیم صهیونیستی: صبح بسیار سخت و دردناکی داشتیم

«اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی، در واکنش به هلاکت ۴ نظامی صهیونیست و زخمی‌ شدن دست ‌کم ۱۷ نظامی دیگر در جنوب لبنان گفت: صبحی بسیار سخت و دردناک بود. با اندوهی عمیق از خواب بیدار شدیم و خبر کشته‌ شدن ۴ تن از فرزندانمان در نبردهای لبنان را شنیدیم.

واکنش وزیر صهیونیست به هلاکت نظامیان اسرائیلی در لبنان

«ایتمار بن‌ گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در بیانیه ای در واکنش به حادثه اخیر در جنوب لبنان که به هلاکت ۴ نظامی و زخمی شدن دست کم ۱۷ نظامی صهیونیست دیگر منجر شد، بی اشاره به تلافی جویانه بودن دفاع مقاومت لبنان در سخنانی متوحشانه ادعا کرد: در برابر هر اشک یک مادر اسرائیلی، باید هزار مادر لبنانی گریه کنند! پس از این تشدید تنش، باید سراسر لبنان در آتش بسوزد.

نبیه بری:پایبندی لبنان و حزب‌الله به آتش‌بس در گرو پایبندی اسرائیل است

رئیس پارلمان لبنان با تأکید بر پایبندی لبنان و حزب‌الله به آتش‌بس اعلام کرد: این تعهد تا زمانی ادامه خواهد داشت که رژیم صهیونیستی نیز به‌طور کامل به آن پایبند باشد.