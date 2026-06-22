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۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۲

جام جهانی ۲۰۲۶؛

ابراهیموویچ: ایران ریسک نکرد و به یک امتیاز بازی با بلژیک راضی بود

ابراهیموویچ: ایران ریسک نکرد و به یک امتیاز بازی با بلژیک راضی بود

ستاره سابق تیم ملی فوتبال سوئد گفت: بازیکنان ایران در بازی با بلژیک ریسک نکردند و ترجیح دادند یک امتیاز را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم امتیازها را تقسیم کردند.

زلاتان ابراهیموویچ ستاره سابق تیم ملی فوتبال سوئد که به عنوان کارشناس یکی از شبکه های تلویزیونی در آمریکا فعالیت می کند در رابطه با این بازی اظهار داشت: این مسابقه می‌توانست سرنوشت متفاوتی داشته باشد، اما ایران در مقطعی که فرصت داشت، تصمیم گرفت ریسک نکند و به کسب یک امتیاز رضایت داد.

وی با اشاره به درخشش دروازه‌بان‌ها افزود: در چنین بازی‌هایی، دروازه‌بان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و در این بازی نیز عملکرد آن‌ها بسیار تأثیرگذار بود.

ابراهیموویچ همچنین در واکنش به صحنه اخراج مدافع بلژیک تأکید کرد: این صحنه در هر نقطه‌ای از جهان کارت قرمز دارد و تصمیم داور کاملاً درست بود.

وی در ادامه با لحنی طعنه‌آمیز گفت: باید اجازه داد دروازه‌بان‌ها هم سهمی از توجه و محبوبیت داشته باشند.

کد مطلب 6867393

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