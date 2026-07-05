شوک بزرگ به فوتبال جهان؛ برزیل حذف شد/ «غول» نروژی فرشته نجات شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های مرحله حذفی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه روز یکشنبه تیم های برزیل و نروژ در ورزشگاه «متلایف» نیویورک برگزار شد که در پایان قرمزپوشان نروژ ۲ بر یک پیروز شدند و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند. ارلینگ هالند(۷۹ و ۹۰) برای نروژ گل زد و نیمار (۱۰+۹۰ - پنالتی) برای برزیل گل زد.

غافلگیری شاگردان آنچلوتی

بازی در شرایطی آغاز شد که برزیلی ها با میل هجومی قصد داشتند به گل برسند اما نروژ حریف آسانی برای آنها نبود تا تصورات آنچلوتی و شاگردانش بهم بخورد و شرایط برای آنها سخت شود. چند دقیقه پس از شروع بازی این اتریش بود که به گل رسید و توسط پاتریک برگ دروازه برزیل را باز کرد اما داور اعلام آفساید کرد.

فرصت طلایی که از دست رفت

در دهمین دقیقه بازی برزیل صاحب یک ضربه پنالتی شد که در صحنه اول داور تشخیص خطا نداد اما در بازبینی صحنه اعلام پنالتی کرد و در شرایطی که ابتدا جونیور قصد داشت ضربه را بزند اما تصمیم عوض شد و گیمارش پشت توپ ایستاد اما ضربه اش را به جایی زد که نایلند دروازه بان نروژ حرکت کرد و یک فرصت طلایی از دست برزیل پرید.

نروژ حریفی قلدر مقابل برزیل

هر چند نروژ با در اختیار داشتن بازیکنان باکیفیت در دقایق ابتدایی تحت فشار برزیل بود اما با گذشت دقایقی از زمان بازی شرایط تغییر کرد و قرمزپوشان اروپایی هم توپ و میدان را در اختیار گرفتند و ابتدا با ضدحملات و سپس با نزدیک شدن به دروازه برزیل کار را برای شاگردان آنچلوتی سخت کردند.

تساوی در نیمه اول

دو تیم در دقایق پایانی نیمه اول موقعیت های خطرناکی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند اما نتوانستند دروازه را باز کنند. نروژی ها در وقت اضافه نیمه اول تا آستانه باز کردن دروازه برزیل هم پیش رفتند اما آلیسون با خروجی به موقع اجازه گلزنی به قرمزپوشان را نداد و با نجات دادن دروازه تیمش باعث شد نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

افت بازی در شروع نیمه دوم

انتظار می رفت در ادامه بازی جذاب و مهیج دقایق پایانی نیمه اول، شروع ۴۵ دقیقه دوم هم تهاجمی و زیبا باشد اما برای دقایقی دو تیم احتیاط را در دستور کار خود قرار دادند و نتوانستند بازی خوب نیمه اول را تکرار کنند. با این حال پس از آن که آنچلوتی یک تعویض در خط حمله تیمش انجام داد و انریک را وارد زمین کرد شرایط متفاوت شد.

شاهکار وینیسیوس و موقعیت سوزی انریک

در دقیقه ۵۹ برزیل در یک ضد حملات می توانست به گل اول دست پیدا کند اما انریک که چند لحظه قبل از این صحنه وارد زمین شده بود نتوانست توپ را به گل تبدیل کند. در این صحنه وینیسیوس از مرکز زمین با پاسی شاهکار انریک را در موقعیت تک به تک وارد محوطه جریمه نروژ کرد و در شرایطی که او توپ را از دروازه بان هم عبور داد اما دروازه را کج دید و توپ او از کنار دروازه به بیرون رفت.

ورود بازیکن محبوب و پرطرفدار

برزیلی ها که به چیزی جز پیروزی در این دیدار و راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی فکر نمی کردند، برای رسیدن به این مهم از همه ظرفیت خود استفاده کردند. در دقیقه ۶۷ نیمار هم که از ابتدای جام فرصت بازی پیدا نکرده بود با بهبود مصدومیتش وارد زمین شد. او در شرایطی وارد زمین شد که مورد حمایت و تشویق تماشاگران هم قرار گرفت. با حضور او شرایط برای برزیلی ها تغییر کرد.

هالند کمر برزیل را شکست

تعویض هایی که آنچلوتی انجام داد تا برزیل به گل برتری برسد با واکنش نروژ به یک ناامیدی بزرگ برای آنها تبدیل شد. در دقیقه ۷۹ در شرایطی که برزیل تلاش می کرد فشار روی دروازه حریف را بیشتر کند این نروژ بود که توسط ارلینگ هالند به گل برتری رسید. در این صحنه ارسال از جناح چپ درون محوطه جریمه با ضربه سر هالند همراه شد تا دروازه برزیل باز شود و ۱۰ دقیقه جهنمی برای برزیل رقم بخورد. هالند در دقیقه ۹۰ هم با شوتی زمینی از پشت محوطه جریمه گل دوم را به ثمر رساند و یک تنها برزیل را حذف کرد.

بدشانسی برزیلی ها و خداحافظی تلخ

تیم ملی فوتبال برزیل که در تمام ادوار گذشته جام جهانی حضور داشت و با ۵ قهرمانی پرافتخارترین تیم جهان به شمار می رود، در دقایق آخر شانس مساوی کردن بازی را داشت اما توپ به تیر دروازه برخورد کرد و در دقیقه ۹۰ نروژ تیر خلاص را به آنچلوتی وارد کرد. در این دقیقه ارلینگ هالند پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با شوتی زمینی در زاویه مخالف گل دوم را به ثمر رساند.

پنالتی بی ثمر نیمار

در دهمین دقیقه از وقت های اضافه برزیل صاحب یک ضربه پنالتی شد که نیمار پشت توپ ایستاد و این ضربه را به گل تبدیل کرد اما دیگر زمانی برای جبران گل دوم باقی نمانده بود تا کار برزیل تمام شود و تیم پرافتخار خداحافظی تلخی با جام داشته باشد.