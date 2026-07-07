شیاطین سرخ «ترامپ» و «اینفانتینو» را به چهار میخ کشیدند/ آمریکا حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال آمریکا و بلژیک در مرحله یک هشتم نهایی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی از ساعت ۰۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز سه شنبه (۱۶ تیر) به قضاوت ادهم محمد داور اماراتی در ورزشگاه «لومن فیلد» سیاتل برگزار شد که در پایان تیم شیاطین سرخ اروپا ۴ بر یک به برتری رسیدند و با حذف آخرین میزبان راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.

بلژیک معادلات را برهم زد

دیدار دو تیم در شرایطی آغاز شد که آمریکا با حمایت تماشاگران پرتعدادش باید بازی را تهاجمی دنبال می کرد اما این بلژیک بود که معادلات را برهم زد و از همان دقیقه اول در زمین حریف خیمه زد و فشار روی دروازه میزبان را آغاز کرد که ثمره آن چند حمله خطرناک بود.

ضربه اول به آمریکا

بلژیکی ها که در مرحله گروهی یکی از حریفان تیم ملی فوتبال ایران بودند، پس از فشاری که از دقیقه اول روی دروازه آمریکا وارد کردند توانستند خیلی زود ضربه اول را به میزبان جام جهانی بزنند. در دقیقه ۹ این دیدار توپی از جناح چپ روی دروازه ارسال شد که مدافع آمریکا آن را ناقص دفع کرد تا مجددا بلژیکی ها صاحب توپ شوند و دکتلاره توپ ارسالی هم تیمی اش را با یک بغل پا به گل اول تبدیل کند.

صحنه گل اول بلژیک به آمریکا با ضربه بغل پای دکتلاره

غافلگیری کورتوا و گل اول آمریکا

در دقیقه ۳۱ این دیدار آمریکایی ها پشت محوطه جریمه بلژیک صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که این ضربه را تیلمن زد و در راه دروازه به سر مدافع حریف برخورد کرد تا کورتوا غافلگیر شود و توپ با تغییر مسیر به تور دروازه بوسه بزند و نخستین گل آمریکا به ثمر برسد.

تیملن روی این ضربه ایستگاهی دروازه بلژیک را باز کرد

بلژیک اجازه شادی نداد

در شرایطی که تماشاگران آمریکایی هنوز از شادی گل تساوی روی صندلی های خود ننشسته بودند بلژیکی ها گل دوم را هم زدند تا بازهم برتری به اروپایی ها برسد. در دقیقه ۳۳ این دیدار یک ارسال دیگر از جناح چپ درون محوطه جریمه با ضربه سر دکتلاره همراه شد تا بازهم این بازیکن دروازه آمریکا را باز کند.

دکتلاره با این ضربه سر گل دوم بلژیک را به ثمر رساند

فرصت سوزی مهاجم جنجالی

بازی برتر بلژیک تا دقایق پایانی نیمه اول ادامه داشت و تلاش آمریکایی ها برای زدن گل تساوی به جایی نرسید. در دقیقه پایانی نیمه اول بالوگان که با رابطه سیاسی ترامپ و اینفانتینو کارت قرمزش بخشیده شده و به این بازی رسید، مقابل دروازه بلژیک توپ را به آسمان زد که تیم اروپایی نیمه اول را با برد راهی رختکن شود.

شوک دروازه بان آمریکا به تیم خودی

در شروع نیمه دوم آمریکایی ها برای جبران گل عقب افتاده حملات خود را افزایش دادند اما در دقیقه ۵۷ دروازه بان این تیم با اشتباهی مرگبار تیر خلاص را به تیم خودی زد. در این دقیقه در حالی که گلر آمریکایی ها می توانست با یک دفعه ساده توپ را از منطقه خطر دور کند، تعلل کرد و روی یک اشتباه و در شرایطی که بیرون از محوطه جریمه بود بازیکن بلژیک روی توپ تاثیرگذاشت تا مقابل پای هم تیمی اش بیفتد و واناکن با ضربه ای آرام و زمینی دروازه خالی را از راه دور باز کند.

لوکاکو تیر خلاص را زد

در شرایطی که بازی به دقیقه ۹۰ رسیده بود لوکاکو که نیمه اول روی نیمکت بود و در نیمه دوم وارد زمین شده بود با ضربه ای دقیق گل چهارم بلژیک را وارد دروازه آمریکا کرد تا تیر خلاص را بر پیکر بی جان آمریکایی ها بزند و تلاش های ترامپ و حرف شنوی اینفانتینو برای بخشیدن کارت قرمز بازیکن آمریکا را نقش بر آب کنند.