انسداد ۱۳۰ میلیارد وجوه کلاهبرداری شده توسط پلیس فتای سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح شنبه در جمع خبرنگاران از انسداد مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال مبلغ کلاهبرداری شده و عودت بیش از ۲۲ میلیارد ریال به حساب مالباختگان در سه ماهه اول سال جاری توسط مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: در پی تماس و امدادخواهی تعدادی از شهروندان با مرکز فوریت های سایبری، سریعا کارشناسان پلیس فتا نسبت به انسداد حساب های بانکی کلاهبرداران اقدام که از مجموع مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده، مبلغ ۲۲ میلیارد ریال به حساب مالباختگان معاودت شد.

وی تصریح کرد: در بررسی جامعه آماری بزه دیدگان توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد اکثر شهروندان بزه دیده با کلیک بر روی لینک های آلوده در قالب پیامک یا پیام در شبکه های اجتماعی با موضوعاتی مانند بروزرسانی همراه بانک‌ها، ابلاغیه قضایی، سهام عدالت، اطلاعات بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار داده که مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب شان برداشت شده است.

این مقام انتظامی ضمن هشدار به شهروندان مبنی بر عدم کلیک بر روی لینک‌های آلوده خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.