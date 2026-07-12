کنیا مغلوب زنان والیبال نشسته ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌ملی والیبال نشسته زنان امروز برای برگزاری دومین دیدار خود در رقابت های قهرمانی جهان به مصاف کنیا رفت و مقابل این تیم به برتری ۳ بر یک دست یافت.

این دیدار در ست اول ۲۵ بر ۲۱ به سود کنیا تمام شد اما ملی پوشان کشورمان توانستند در ست دوم ۲۵ بر ۸، ست سوم ۲۵ بر ۷ و در ست چهارم ۲۵ بر ۱۶ حریف خود را با شکست مواجه کنند.

تیم ملی والیبال نشسته زنان در حالی برابر کنیا پیروز شد که در دیدار نخست هم برابر روآندا صاحب برتری شده بود.

زهرا نجاتی عارف، فاطمه عباسی، فرزانه حیدری، بتول خلیل زاده، زینب ملکی، فاطمه جهانی و مهری فلاحی ترکیب تیم ملی والیبال نشسته زنان را برابر کنیا تشکیل دادند.

چین آخرین حریف تیم ملی والیبال نشسته زنان در مرحله گروهی رقابت های قهرمانی جهان است. دیدار با این تیم ساعت ۱۷ به وقت ایران روز دوشنبه (۲۲ تیر) برگزار می شود.