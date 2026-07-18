مسئولیت جذب بازیکنان جدید با سرمربی است/ باید منتظر نتایج پرسپولیس بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که این تیم پس از تغییرات روی نیمکت، با هدایت مهدی تارتار وارد مرحله تازه‌ای شده است. سرخپوشان که همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در فوتبال ایران محسوب می‌شوند، در نقل‌وانتقالات تابستانی تلاش کرده‌اند با نظر سرمربی جدید، نقاط ضعف خود را برطرف کرده و ترکیب متفاوتی را برای فصل پیش رو آماده کنند.

در این میان، تعدادی از بازیکنان جدید به جمع شاگردان مهدی تارتار اضافه شده‌اند تا این مربی بتواند تیمی مطابق با تفکرات فنی و تاکتیکی خود شکل دهد. از سوی دیگر، برخی بازیکنان نیز از جمع سرخپوشان جدا شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به امید عالیشاه، کاپیتان باتجربه پرسپولیس، اشاره کرد؛ جدایی‌ای که پایان یک دوره طولانی حضور این بازیکن در جمع سرخپوشان خواهد بود.

پرسپولیس در فصل جدید با ترکیبی از بازیکنان قدیمی و نفرات تازه‌وارد به دنبال بازگشت به مسیر قهرمانی است و حالا نگاه‌ها به مهدی تارتار و نحوه آماده‌سازی تیمش برای شروع مسابقات دوخته شده است. هواداران این تیم امیدوارند تغییرات صورت گرفته در کادر فنی و فهرست بازیکنان، بتواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تیمی قدرتمند و مدعی در لیگ بیست‌وششم شود.

محمود کلهر پیشکسوت فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط این تیم، نقل‌وانتقالات و انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی سرخپوشان اظهار داشت: هر مربی باید این اختیار را داشته باشد که بر اساس تفکرات تاکتیکی و اهدافی که دنبال می‌کند، بازیکنان مورد نیازش را انتخاب کند. پرسپولیس همیشه با هدف قهرمانی وارد مسابقات شده و باید تیمی بسته شود که بتواند در مسیر رسیدن به این هدف گام بردارد.

وی ادامه داد: به مهدی تارتار بابت حضور در پرسپولیس تبریک می‌گویم و امیدوارم در کارش موفق باشد. فکر می‌کنم انتخاب‌هایی که در نقل‌وانتقالات داشته، بر اساس شناخت کافی از بازیکنانی بوده که در اختیار دارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم این بازیکنان در شرایط مسابقات لیگ چه عملکردی خواهند داشت.

پیشکسوت پرسپولیس با اشاره به تفاوت شرایط بازی در این باشگاه با سایر تیم‌ها گفت: حضور در پرسپولیس شرایط متفاوتی دارد و بازیکنان جدید باید بتوانند خودشان را با فضای این باشگاه، انتظارات هواداران و فشار مسابقات هماهنگ کنند. تارتار هم در سال‌های گذشته توانایی‌های فنی خود را نشان داده و به خوبی با شرایط فوتبال ایران و لیگ آشناست. او خودش سابقه بازی در پرسپولیس را دارد و سال‌ها در لیگ مربیگری کرده است، بنابراین باید به انتخاب او احترام گذاشت و امیدوار بود بتواند مسیر موفقی را طی کند.

کلهر درباره حضور مربیان ایرانی روی نیمکت پرسپولیس نیز گفت: من همیشه اعتقاد داشتم مربیان ایرانی می‌توانند در تیم‌های بزرگ موفق باشند؛ چه زمانی که وحید هاشمیان هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفت و چه پیش از آن که مربیانی مانند یحیی گل‌محمدی حضور داشتند. همچنین کریم باقری سال‌ها در این تیم حضور داشته و بودن چنین افرادی روی نیمکت پرسپولیس وزن تیم را بالا می‌برد و می‌تواند کمک بزرگی برای باشگاه باشد.

وی افزود: به نظر من مربیان ایرانی با توجه به شناختی که از شرایط فوتبال کشور دارند، در بسیاری از مواقع می‌توانند موفق‌تر از مربیان خارجی باشند. تجربه هم این موضوع را نشان داده است. زمانی که وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس شد، تیم روند خوبی داشت و نتایج مناسبی می‌گرفت، اما اتفاقاتی که رخ داد باعث تغییر شرایط شد. تغییرات انجام‌شده هم نتوانست شرایط پرسپولیس را بهتر کند.

کارشناس فوتبال ادامه داد: البته در گذشته مربیان خارجی بزرگی مانند استانکو و برانکو ایوانکوویچ توانستند تأثیرگذار باشند و کارنامه خوبی از خود به جا گذاشتند، اما در شرایط فعلی بسیاری از مربیان خارجی با قراردادهای سنگین وارد فوتبال ایران می‌شوند و گاهی نه تنها کمکی نمی‌کنند، بلکه شرایط باشگاه را سخت‌تر می‌کنند.

کلهر خاطرنشان کرد: مربیان ایرانی مانند یحیی گل‌محمدی و در گذشته علی پروین توانسته‌اند با پرسپولیس موفق شوند و جام کسب کنند. به همین دلیل من همیشه مربیان ایرانی را ترجیح می‌دهم و امیدوارم مهدی تارتار هم بتواند این مسیر را ادامه دهد و در پرسپولیس موفق باشد.

پیشکسوت پرسپولیس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اهمیت تقویت تیم‌های پایه اشاره کرد و گفت: به نظر من شرایط فعلی فرصت بسیار مناسبی است تا آکادمی باشگاه‌ها را تقویت کنیم. تیم‌های بزرگ مانند پرسپولیس، استقلال و سپاهان که همیشه مدعی قهرمانی هستند، باید آکادمی‌های قدرتمندی داشته باشند تا نیاز کمتری به جذب بازیکنان خارجی پیدا کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی فوتبال کشور، باید از افراد متخصص در رده‌های پایه استفاده کنیم تا استعدادیابی به شکل درست انجام شود و آموزش مناسبی به بازیکنان جوان داده شود. بهترین راه موفقیت باشگاه‌ها این است که بازیکنان جوان را با برنامه‌ریزی و آموزش صحیح به سطح اول فوتبال برسانند.

کلهر با اشاره به موفقیت فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: اسپانیا را ببینید که با بازیکنان جوان و یکدست تا فینال جام جهانی پیش رفته است. بازیکنی با ۱۸ یا ۱۹ سال سن در چنین مسابقات بزرگی فرصت حضور پیدا می‌کند، چون سال‌ها برای او برنامه‌ریزی شده، آموزش دیده و در مسابقات مختلف تجربه کسب کرده است. این اتفاق باید در فوتبال ما هم رخ دهد.

وی افزود: اگر بتوانیم روی بازیکنان جوان سرمایه‌گذاری کنیم، دیگر نیازی به جذب بازیکنان خارجی بی‌کیفیت که گاهی فقط روی نیمکت می‌نشینند، نخواهیم داشت. باید به بازیکنان جوان فرصت بدهیم، چون آنها می‌توانند آینده فوتبال کشورمان را بسازند.

کلهر در پایان درباره تأثیر کاهش حضور بازیکنان خارجی در فوتبال ایران گفت: اگر بازیکنان خارجی کمتر شوند، فوتبال ما ضعیف‌تر نخواهد شد. ما باید فلسفه و برنامه‌ریزی باشگاه‌ها را تغییر دهیم و از این فرصت برای احیای نیروهای جوان استفاده کنیم. اگر زمان کافی برای استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان گذاشته شود، نه تنها لیگ ما ضعیف‌تر نمی‌شود، بلکه می‌تواند قوی‌تر هم شود.