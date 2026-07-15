مقاومت جنوب ایران در برابر ارتش تروریست آمریکا/ سنتکامِ ناکام

به گزارش خبرگزاری مهر، مناطق جنوبی کشورمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان با دور جدیدی از حملات دشمن آمریکایی مواجه شده‌اند.

ساعتی قبل بود که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای مدعی شد که موج جدیدی از حملات به ایران آغاز شده است.

این فرماندهی همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور در حال انجام حملاتی علیه ایران هستند.

سنتکام در ادامه مدعی شد که این حملات توانمندی‌های نظامی ایران را که به ادعای آمریکا برای تهدید کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد، هدف قرار داده است.

شنیده شدن چندین صدای انفجار در اهواز

از ساعت ۲۲:۳۰ امروز صدای چند انفجار در اهواز به وضوح شنیده شده است. صدای حداقل دو انفجار ساعت ۲۲:۴۷ و ۲۲:۵۰ در اهواز شنیده شد و از انفجارهای قبلی شدت بیشتری داشت.

طبق گزارش‌های خبرنگار مهر، همچنان صدای انفجار در اهواز شنیده می‌شود.

ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان دراین باره گفت: پس از تهاجم دشمن تروریستی آمریکا به شهر اهواز، خساراتی به منازل مسکونی اطراف وارد شده و شیشه برخی منازل شکسته شده است.

اصابت پرتابه های دشمن در حوالی قشم و صدای انفجارهای متعدد

بامداد پنجشنبه شدت حملات دشمن آمریکایی به جزیره قشم افزایش یافته و صدای انفجارهای متعددی از نقاط مختلف جزیره قشم به گوش می‌رسد.

برخی صداها مربوط به نقاط ساحلی و پهنه‌های دریایی تنگه هرمز و خلیج فارس است.

هنوز منابع رسمی اطلاعاتی در رابطه با نوع درگیری‌ها ارائه نکرده‌اند اما ساعتی پیش اصابت پرتابه‌هایی به جزیره قشم تأیید شده بود.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها تاکنون خسارت جانی در حملات دشمن به استان هرمزگان گزارش نشده است.

در همین راستا استانداری هرمزگان اعلام کرده است نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفته که گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

انفجارهای مهیب در چابهار و صدای انفجار در راسک و بندر کنارک

بر اساس اعلام خبرنگار مهر، پیش از ساعت ۲۳ چهارشنبه، صدای سه انفجار مهیب در شهر چابهار شنیده شد.

کمی پس از آن، اخباری صدای انفجار در شهرستان راسک و بندر کنارک استان سیستان و بلوچستان شنیده شد.

شنیده شدن صدای انفجار و اصابت پرتابه به حوالی بندرعباس

شامگاه چهارشنبه، برخی منابع خبری و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در شهر بندرعباس خبر دادند.

روابط عمومی استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد: نقطه ای در حوالی بندرعباس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیل پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین بامداد پنجشنبه، ساکنان محلی از شنیده شدن مجدد صدای انفجارهایی در شهر بندرعباس خبر دادند اما مراجع رسمی و مسئول هنوز توضیحی در رابطه با ماهیت این صداها و انفجارهای احتمالی ارائه نکرده‌اند.

حمله به اطراف بیمارستان اهواز و تخلیه بیمارستان؛ اضطراب خانواده‌های بیماران سرطانی

به دنبال حملات ارتش تروریستی آمریکا به حوالی بیمارستان بقایی که مخصوص بیماران سرطانی اهواز است، خانواده‌های این بیماران با اضطراب و نگرانی به محل بیمارستان مراجعه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حملات چهارشنبه شب ارتش تروریستی آمریکا به اهواز که اکنون پنج پرتابه آن از سوی معاون امنیتی استانداری خوزستان مورد تایید رسمی قرار گرفته، اطراف بیمارستان بقایی اهواز مورد اصابت قرار گرفت.

این امر باعث ایجاد ترس بین بیماران شده‌است و خانواده‌های این بیماران با ترس و نگرانی به محل بیمارستان مراجعه کرده‌اند.

بیمارستان بقایی اهواز مخصوص بیماران سرطانی است که ده ها بیمار با شرایط حساس در آن بستری هستند. خانواده‌ها برای مراقبت از فرزندان خود به خیابان‌های اطراف بیمارستان آمده‌اند.

هم اکنون بیمارستان بقایی اهواز ویژه کودکان سرطانی تخلیه شده است.

در ادامه، تصاویری از وضعیت بیمارستان بیماران سرطانی اهواز بعد از حمله آمریکا را مشاهده می‌کنید:

وضعیت بیمارستان بقایی اهواز به نقل از رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت

حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در صفحه شخصی خود درباره وضعیت بیمارستان بقایی اهواز نوشت: مناطق اطراف بیمارستان بقایی اهواز- مخصوص بیماران سرطانی- مورد حمله موشکی قرار گرفت، برخی بیماران و همراهان از وحشت صدا و لرزش های شدید از بیمارستان خارج شده و اکنون تنها بیمارانی مانده اند که بسیار بدحالند!

بیمارستان بقایی ۲ اهواز موقتا از چرخه خدمت خارج شد

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به دنبال حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی به‌منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شد.

تمامی بیماران با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی، به سایر بیمارستان‌های شهر اهواز منتقل شدند. طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز،، در پی این حملات، خوشبختانه آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات درمانی آن‌ها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است. زمان بازگشایی بیمارستان متعاقباً اعلام خواهد شد. شهروندان از تردد غیرضروری در محدوده این مرکز درمانی خودداری کنند.

اصابت پرتابه دشمن آمریکایی در حوالی سیریک

بنا به اعلام خبرنگار مهر، در ساعت ۰۰:۵۵ بامداد پنجشنبه نقطه‌ای در حوالی شهرستان سیریک مورد اصابت پرتابه‌های منتسب به آمریکا قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات اولیه و اعلام استانداری هرمزگان ارزیابی‌های میدانی از محل حادثه در حال انجام است.

اصابت مجدد پرتابه‌های دشمن به نقاطی در سیریک و بندرعباس

حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد پنجشنبه و در ادامه حملات ددمنشانه تروریست‌های آمریکایی به نقاط ساحلی استان هرمزگان، بندرعباس و سیریک برای چندمین بار شاید تعرض دشمن آمریکایی بودند.



استانداری هرمزگان، اصابت پرتابه به نقاطی در این دو شهرستان را تأیید کرده است.

حمله به کارخانه پودر ماهی در شهر سوزای قشم

در پی اصابت پرتابه‌های منتسب به آمریکا به نقاطی در حوالی جزیره قشم، بخشی از کارخانه پودر ماهی سوزا دچار خسارت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد پنجشنبه نقاطی در حوالی جزیره قشم هدف اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، در جریان این حمله بخشی از کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم دچار خسارت محدود شده است.

همچنین در پی این حادثه، با توجه به خالی بودن محل در زمان وقوع اصابت، هیچ‌گونه مصدومی گزارش نشده است.