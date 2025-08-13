به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور و علی اکبر پور جمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین بعد از ظهر امروز ٢٢ مرداد ماه در قرارگاه پایش و نظارت ستاد مرکزی اربعین حضور پیدا کردند.

پورجمشیدیان با اشاره به روند برگزاری مراسم اربعین گفت: قرارگاه پایش و نظارت ستاد مرکزی اربعین از روز پنجم ماه صفر با موضوع اربعین امام حسین (ع) تشکیل شده و تا زمانی که نیاز باشد، نمایندگان دستگاه‌ها و کمیته‌ها در محل حضور خواهند داشت و ضمن نظارت، در تعامل با یکدیگر تلاش می‌کنند مسائل را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند. تاکنون اربعینی موفق را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی درباره آخرین آمار خروج، ورود و ثبت‌نام زائران تا ساعت ۱۳ اظهار کرد: امسال نیز ثبت‌نام از طریق سامانه سماح انجام شد و تاکنون ٣ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۴۷۴ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. با وجود گرمای هوا، استقبال و ثبت‌نام زائران قابل توجه بوده و همچنان ادامه دارد، چراکه تا پایان ماه صفر امکان ثبت‌نام وجود دارد.

پورجمشیدیان افزود: بیش از ٣ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر از مرزها خارج شده‌اند که این رقم از تعداد ثبت‌نامی‌ها بیشتر است. همچنین ٢ میلیون و ۳۹۶ هزار نفر وارد کشور شده‌اند. خوشبختانه، امسال میزان حوادث نسبت به سال‌های گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. با این حال، موضوع حمل‌ونقل در سه شب آینده از دغدغه‌های اصلی ماست که امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها مدیریت شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با قدردانی از کمیته امنیت ستاد اربعین و دستگاه‌های تأمین‌کننده امنیت زائران گفت: خوشبختانه تاکنون کوچک‌ترین حادثه امنیتی که به روند این حرکت بزرگ خدشه وارد کند، نداشته‌ایم.

پورجمشیدیان گفت: تلاش کردیم سفری آسان، ارزان و ایمن برای زائران فراهم کنیم. همچنین مطابق سیاست دولت، امور بخش عراق را به دولت عراق واگذار کردیم و در مسائل داخلی این کشور دخالت نکردیم، مگر آنکه از ما درخواست کمک شد. در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ هزار موکب عراقی فعال هستند. هرگونه امور اجرایی در داخل عراق را به برادر آل‌صادق و کنسولگری ایران در عراق سپردیم.

وی افزود: در حوزه تأمین آب آشامیدنی و یخ، اقدامات گسترده‌ای از یک سال قبل انجام شد؛ به‌طوری که موضوع تهیه و تأمین قالب یخ پیش‌بینی و بیش از ۲۰۰ میلیون بطری آب ذخیره‌سازی شد. کمیته ثبت‌نام نیز عملکرد موفقی داشت و کمیته فرهنگی بیش از ۷ هزار مبلغ را هماهنگ کرد.

همچنین باقرزاده، مدیرکل امنیتی، در ادامه این نشست گفت: ستاد عتبات عالیات تاکنون ۳ هزار و ۱۵۲ موکب را سازماندهی کرده است که از این تعداد، یک‌هزار و ۹۲۷ موکب در عراق و یک‌هزار و ۲۵ موکب در ایران مستقر هستند. این موکب‌ها مسئول هماهنگی و انتقال امکانات مورد نیاز به عراق هستند. تاکنون ۷ هزار و ۵۳۱ کامیون تجهیزات و اقلام مورد نیاز به عراق ارسال شده است. همچنین، موکب‌های ایرانی ۵۲ میلیون پرس غذا بین زائران توزیع کرده و شرایط اسکان برای ۱۰ میلیون نفر را فراهم کرده‌اند.

وی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت و سخت‌گیری در زمینه بیمه زائران افزود: امسال در یکی از موکب‌ها شاهد حادثه تلخی بودیم که در آن یک مادر و فرزند بدون ثبت‌نام بیمه وارد خاک عراق شدند و جان خود را از دست دادند.

نماینده کمیته هلال‌احمر نیز در این نشست اظهار کرد: ثبت‌نام در سامانه سماح باید به‌عنوان نخستین اولویت وزارت کشور قرار گیرد، زیرا زائرانی که بدون بیمه راهی سفر می‌شوند، علاوه بر ایجاد مشکلات برای خود، برای دیگران نیز دردسرساز می‌شوند. همچنین لازم است تسهیلات مرزهای تمرچین و باشماق افزایش یابد.