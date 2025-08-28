  1. استانها
  2. زنجان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

سرانه فضای ورزشی شهرستان‌های استان زنجان مطلوب نیست

زنجان- نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به زیرساخت‌ها گفت: سرانه ورزشی در شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه فاجعه‌بار است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علیمردانی عصر پنجشنبه در جلسه شورای ورزش استان زنجان به وضعیت نگران‌کننده سرانه فضای ورزشی در استان زنجان اشاره و بر ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سرانه میانگین فضای ورزشی در استان ۵۹ سانتی‌متر است، عنوان کرد: این رقم در شهرستان‌های ابهر، خرم‌دره و سلطانیه تنها ۴۱ سانتی‌متر است که این وضعیت را فاجعه‌بار می‌دانم.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از افتتاح استخر جدید سلطانیه پس از ۱۴ سال انتظار خبر داد و افزود: این طرح با هزینه‌ای بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که ۲۱۰ میلیارد ریال آن از محل اعتبار نماینده تأمین شده است.

علیمردانی از برنامه‌ریزی و مدیریت استان در تخصیص بودجه و حمایت‌های مالی تقدیر کرد و گفت: دو سوم این مبلغ به حوزه ورزش اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت دریافت سهم استان از بودجه‌های ملی و استانی خواستار بهره‌مندی استان از منابع مالی مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و قانون برنامه هفتم شد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم توجه به زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: نیاز به زمین استاندارد برای بازی فوتبال روی چمن را داریم.

وی ضمن درخواست از مسئولان برای حل مسائل مربوط به زمین ورزشی در خرمدره و شفاف‌سازی کمک‌های مالی به هیأت‌های ورزشی، خاطرنشان کرد: در استان داوران ملی و بین‌المللی در رشته‌های مختلف وجود دارد و نشان‌دهنده توجه به ورزش در این استان است.

علیمردانی یادآور شد: برخی ورزش‌ها مانند موتورسواری با کمبود فضای مناسب مواجه هستند که باید پیست‌های استاندارد یا محل‌های ایمن برای تمرین آن‌ها فراهم شود.

