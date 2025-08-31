جزئیات قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس مشخص شد؛ دلیل انتخاب تیم یونانی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس‌های فراوان و در فاصله یک روز تا پایان مهلت قانونی نقل و انتقالات فوتبال اروپا، مهدی طارمی با جدایی از باشگاه اینتر ایتالیا با عقد قراردادی به تیم فوتبال المپیاکوس یونان پیوست تا پس از کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی سومین بازیکن ایرانی باشد که سابقه حضور در این تیم مشهور یونانی را پیدا کند.

در همین حال سایت «newsit» نوشت: المپیاکوس با جدیت وارد عمل و موفق شد با جلب رضایت باشگاه اینتر و خود بازیکن، مهدی طارمی را به خدمت بگیرد.

سرخ‌وسفیدهای یونان پیش از این توافق با اینتر را قطعی کرده بودند و تنها چیز باقی مانده، پاسخ نهایی مهاجم ایرانی بود. این پاسخ پس از چند روز داده شد؛ طارمی پیشنهادهای مختلفی را بررسی کرده بود اما در نهایت به خاطر پروژه ورزشی المپیاکوس و حضور در لیگ قهرمانان اروپا، این تیم را انتخاب کرد.

المپیاکوس برای جذب این مهاجم ۳۳ ساله، بین ۲ تا ۵/‌۲‬ میلیون یورو به اینتر خواهد پرداخت. طارمی نیز قراردادی دو ساله با تیم بندر پیرائوس امضا خواهد کرد که دستمزد سالانه‌اش بیش از ۲ میلیون یورو خواهد بود.