درخواست باغداران قصرالدشت شیراز از شهرداری برای احیای باغات

به گزارش خبرنگار مهر، باغداران قصرالدشت شیراز از شهرداری این شهر خواستند، نسبت به احیای باغات همکاری کرده و مشکلاتی آبیاری و اجازه ندادن برای دیوار کشی را رفع کند.
این باغداران با حضور در مقابل شورای شهر شیراز درخواست خود را مطرح کردند.
