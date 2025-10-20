  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

درخواست باغداران قصرالدشت شیراز از شهرداری برای احیای باغات

شیراز-باغداران قصرالدشت شیراز از شهرداری این شهر خواستند، نسبت به احیای باغات همکاری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، باغداران قصرالدشت شیراز از شهرداری این شهر خواستند، نسبت به احیای باغات همکاری کرده و مشکلاتی آبیاری و اجازه ندادن برای دیوار کشی را رفع کند.

این باغداران با حضور در مقابل شورای شهر شیراز درخواست خود را مطرح کردند.

    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      حیف باغات قصرالدشت شناسنامه شهر شیراز هستن همش خشک شد

