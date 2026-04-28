جزئیات بازسازی مدرسه شجره طیبه میناب تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمود زاده در بازدید از مدرسه شجره طیبه و دیدار با خانواده شهدای دانش آموز میناب اظهار کرد: برای بازسازی مدرسه شجره طیبه میناب، شش مدرسه به صورت یک مجتمع ساخته می‌شود. این مجتمع در زمینی به مساحت ۲.۶ هکتار با مشارکت نیکوکاران ساخته می‌شود.

وی افزود: آموزش برای دانش آموزان باقی مانده این دبستان در حال انجام است.

محمودزاده گفت: برای هر ۱۰ دانش آموز یک مشاور در نظر گرفته شده که به دانش آموزان مشاوره دهد تا وضعیت روحی آنان بهبود یابد.

معاون وزیر گفت: دبستان فعلی شجره طیبه هم به موزه تبدیل می‌شود تا مردم و جهانیان سند جنایت دشمن آمریکایی صهیونی را ببینند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و هیئت همراه به دیدار دو خانواده شهید و یک مجروح رفتند.

در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مدرسه شجره طیبه میناب، نهم اسفند پارسال، ۱۶۸ دانش آموز، معلم و اولیا دانش آموزان به شهادت رسیدند و ۹۵ تن نیز مصدوم شدند.