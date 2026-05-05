بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اردوی تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در این بازدید که مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی و مدیر کل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشتند، دبیرعالی شورای انقلاب فرهنگی و معاون وزیر ورزش و جوانان برای ملیپوشان و کادر فنی در آستانه بازیهای جام جهانی آرزوی موفقیت کردند.
حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای انقلاب فرهنگی در این بازدید با آرزوی موفقیت برای تیم ملی در آستانه جام جهانی اظهار کرد: از همه دستاندرکاران تیم ملی تشکر میکنیم که با تلاش خود باعث سربلندی کشور ایران میشوید. میدان نبرد شما این مسابقات است و هر گلی که به حریف بزنید دل میلیونها نفر را شاد خواهید کرد.
وی افزود: دعاگوی شما عزیزان هستیم و مطمئنم که همه شما امام رضایی هستید و قطعا امام رضا (ع) نیز دست شما را خواهد گرفت و با پیروزیهای شما شاهد حضور مردم ایران در خیابانها خواهیم بود. همه شما قهرمانان و پهلوانان کشور هستید.
حجتالاسلام والمسلمین حسنخانی نیز در این دیدار اظهار داشت: خدا را شکر میکنیم که این توفیق امروز حاصل شد در جمع ملیپوشان فوتبال حاضر شویم و خسته نباشید میگویم به همه اعضای کادر فنی و بازیکنان که تلاش میکنند تا از عزت ایران دفاع کنند.
وی افزود: خوشحالیم که تیم ملی فوتبال ما با یک مربی ایرانی و کاربلد در جام جهانی حاضر میشود. این دوره جام جهانی تاریخیترین جام برای ما خواهد بود و یقین داریم که همه تلاش خود را برای موفقیت در این جام خواهید کرد. امیدواریم با درایت همه شما عزیزان بتوانید بهترین عملکرد را نشان دهید و از عزت کشور دفاع کنید.
معاون وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: کاروان ایران مزین به نام ۱۶۸ شهید میناب است و امیدوارم که شما عزیزان ادامه دهنده راه شهیدان باشید. امروز عرصه نبرد فوتبالیستهای ما در زمین بازی است و شما پرچمداران مبارزه هستید که در جام جهانی باعث سربلندی ایران و خانوادههای شهدا خواهید شد.
در این بازدید توسط دبیر عالی شورای انقلاب فرهنگی و معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه گل به بازیکنان و کادر تیم ملی اهدا شد.
همچنین حسینی رئیس سازمان بهزیستی به همراه تعدادی از کودکان تحت حمایت سازمان بهزیستی نیز امروز در محل کمپ تیم ملی حضور داشتند و با بازیکنان عگس یادگاری گرفتند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
نظر شما