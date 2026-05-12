به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان که به دلیل مصدومیت ادامه مسابقات اکستراکلاسا و جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد در پایان فصل قراردادش با این باشگاه به اتمام می رسد.
سایت «meczyki» لهستان در این خصوص نوشت: باشگاه لخ پوزنان در حال مذاکره با «علی قلیزاده» برای تمدید قرارداد این بازیکن است؛ موضوعی که میتواند یک چرخش مهم در آینده او ایجاد کند.
طرفین درباره ادامه همکاری وارد گفتگو شدهاند و احتمال زیادی وجود دارد که به توافق برسند و قلیزاده یک فصل دیگر در تیم لهستانی باقی بماند.
این در حالی است که پیش از این، پس از مصدومیت شدید زانو در دیدار مقابل موتور لوبلین در رقابتهای لیگ لهستان مذاکرات تمدید قرارداد متوقف شده بود.
او در آن مسابقه دچار پارگی رباط صلیبی (ACL) شد. در ابتدا گفته میشد همکاری طرفین به پایان رسیده، اما اکنون دو طرف دوباره پشت میز مذاکره برگشتهاند. قرارداد جدید احتمالا یکساله و با شرایط مالی ویژه خواهد بود که به روند بهبودی و بازگشت او به میادین بستگی دارد.
قلیزاده قرار است بعد از پایان فصل عمل جراحی انجام دهد و هنوز زمان دقیق بازگشتش مشخص نیست، اما احتمال دارد از ابتدای نیمفصل دوم فصل ۲۰۲۶/۲۰۲۷ دوباره به میدان برگردد.
این مدل قرارداد میتواند برای هر دو طرف مفید باشد؛ باشگاه لخ پوزنان یک بازیکن کلیدی را حفظ میکند و بازیکن هم فرصت دارد بدون فشار دوران درمان را پشت سر بگذارد.
قلیزاده از ژوئیه ۲۰۲۳ در لخ پوزنان حضور دارد و تاکنون ۷۵ بازی، ۱۴ گل و ۱۰ پاس گل ثبت کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که خبرهایی مبنی بر بازگشت علی قلی زاده به فوتبال ایران و احتمال پیوستن او به پرسپولیس مطرح شده بود، با انجام مذاکرات مهاجم تیم ملی با باشگاه لهستانی، این انتقال منتفی شد. هر چند محسن خلیلی معاون باشگاه پرسپولیس نیز روز دوشنبه تاکید کرده بود قلی زاده به فوتبال ایران بازنخواهد گشت.
