به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ملی المپیک پس از مشخص شدن زمان و میزبان مسابقات کسب سهمیه المپیک در رشته‌های مختلف، نخستین نشست هماهنگی کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ را صبح امروز با حضور نمایندگان رشته‌های المپیکی در سالن جلسات کمیته ملی المپیک برگزار کرد.

در این نشست مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی مشاور رئیس و سرپرست کاروان ورزشی بازیهای آسیایی آیچی -ناگویا، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، عاطفه اسلامیان مدیر امور بین‌الملل کمیته ملی المپیک و محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک و همچنین رؤسا، دبیران، نمایندگان و مدیران فنی فدراسیون‌های ورزشی نیز حضور داشتند.

در ابتدای این نشست مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به اهمیت حضور موفق ایران در رویدادهای پیش‌ رو گفت: در عین اینکه تمرکزمان برای حضوری قدرتمند در ناگویا است، باید توجه ویژه‌ای نیز به مسابقات کسب سهمیه المپیک داشته باشیم. لازم است با دقت، تمرکز و حضوری پررنگ، بیشترین سهمیه ممکن را برای کاروان ایران کسب کنیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین با اشاره به فرآیند طولانی مدت اخذ ویزا، به فدراسیون‌هایی که رویدادهای کسب سهمیه آنها در آمریکا برگزار می‌شود، توصیه کرد که برنامه اعزام خود را حداقل شش ماه زودتر اعلام کنند تا این کمیته بتواند هماهنگی‌های لازم برای دریافت ویزا را انجام دهد.

در ادامه، شجیع توضیحات کاملی درباره شرایط هر رشته و نحوه کسب سهمیه المپیک ارائه کرد و آخرین ضوابط و شرایط تعیین‌شده برای فدراسیون‌ها را تشریح نمود و اشاره کرد که فایل‌های تخصصی مربوط به هر رشته به‌صورت جداگانه برای فدراسیون‌ها ارسال شده است. با این حال، ملاک اصلی، دستورالعمل‌ها و فایل‌های رسمی ارسالی از سوی فدراسیون‌های جهانی خواهد بود که توسط فدراسیون‌های داخلی ترجمه و بررسی می‌شود.

اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، با بهره‌گیری از فرصت پیش‌آمده در این نشست اعلام کرد که نتایج کسب‌شده در برخی رشته‌ها در ناگویا، حکم کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را خواهد داشت و همین موضوع، هماهنگی‌های بیشتری را برای حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی می‌طلبد.

اسلامیان نیز درباره شرایط دریافت «وایلدکارت» و «یونیورسالیتی کارت» توضیحاتی ارائه کرد و گفت این سهمیه‌ها تنها در برخی رشته‌های خاص امکان‌پذیر بوده و عمدتاً شامل کاروان ایران نخواهد شد.

در پایان نشست، رؤسا، دبیران، نمایندگان و مدیران فنی فدراسیون‌ها دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را درباره روند آماده‌سازی و مسیر کسب سهمیه مطرح کردند.

در این نشست علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی، میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، محمدرضا عزیزی‌پور رئیس فدراسیون اسکواش، علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری، مهرداد علی‌قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون، محمود حججی رئیس فدراسیون سه‌گانه، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال، عبدالرضا شادی رئیس فدراسیون روئینگ، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید و نصیری سرپرست تیم ملی امید ، نصیرزاده نایب رییس کشتی ، سیف پوری دبیرفدراسیون دوومیدانی ، جمشیدی دبیر فدراسیون گلف ، خوشنویس دبیر فدراسیون هندبال ، رضایی مدیر تیم‌های ملی هندبال ، ایزد فر و هاشمی دبیر و نماینده فدراسیون ژیمناستیک و نمایندگان فدراسیونهای تکواندو و سوارکاری حضور داشتند .