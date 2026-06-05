به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در آستانه سفر کاروان تیم ملی ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ و اقامت در کمپ تیخوانا در مکزیک راجع به وضعیت صدور روادید کاروان تیم برای آمریکا گفت: روز گذشته فیفا به ما اعلام کرد که پاسپورت‌های اعضای تیم ملی فوتبال ایران را به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل دهید که ما هم اینکار را انجام دادیم.

وی ادامه داد: به فیفا اعلام کرده‌ایم اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم‌های دیگری خواهیم گرفت.



او ادامه داد: باید ویزای آمریکا را داشته باشیم تا به مکزیک هم برویم. تا پرواز فردا منتظر می مانیم تا این اتقاق بیفتد. منتظر این اتفاق هستیم. ارزیابی ام این است ویزای آمریکا به تیم داده می شود.

وی درباره احتمال صدور ویزای مولتی یا مشکلات احتمالی در هر ورود و خروج، توضیح داد: خود ویزا باید مولتی باشد و این درخواست ماست زیرا باید حواس بازیکنان و کادرفنی به بازی‌ها باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: اینکه هر بار بروند و یک ویزا بگیرند، نوعی کارشکنی است. البته آمریکا همانی است که به مدرسه میناب ما حمله کرد و ۱۶۸ کودک را در حال درس خواندن به شهادت رساند یا رهبر معظم انقلاب را شهید کرد. از این کشور انتظار کارشکنی داریم اما از فیفا انتظار میزبانی مناسب داریم زیرا وظیفه‌اش است. جام جهانی را برگزار می‌کند و هر نوع بی‌نظمی، اختلال و مشکل در برگزاری مسابقات متوجه فدراسیون جهانی است.



او درباره آخرین روند انتخاب سومین نماینده فوتبال ایران برای بازی‌های آسیایی تصریح کرد: دو بخش دارد که یک قسمت آن مجوز حرفه ای و بخش دیگری هم کارگروهی است که در این باره تصمیم گیری می کند که روز شنبه جلسه دارد.



رئیس فدراسیون فوتبال درباره رأی کمیته انضباطی مبنی بر برد ۳ بر صفر گل گهر مقابل چادرملو اردکان خاطرنشان کرد: کمیته انضباطی مستقل است. این رای هم قابل اعتراض است.