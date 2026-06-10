پیاتزا ۳ نسل طلایی را در اختیار دارد/ مقایسه والیبال با کشتی درست نیست

غلامرضا مومنی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جدایی از صنعتگران امید و حضور در تیم مهرگان نور برای فصل آینده لیگ برتر والیبال گفت: خاطرات خوشی در باشگاه صنعتگران امید برای من رقم خورد و اتفاقات خوبی را شاهد بودیم.تیم ما بازیکنان جوانی داشت و تا جایی که در توان داشتیم سعی کردیم با وجود اینکه بودجه زیادی نداشتیم اما نام صنعتگران را در بین تیم‌های مدعی مطرح کنیم. امسال بنا به دلایلی از صنعتگران جدا به تیم مهرگان اضافه شدم. مهرگان از باشگاه‌های خوب و حرفه‌ای است که هدفشان ارتقای والیبال در استان مازنداران است.

سرمربی تیم والیبال مهرگان نور گفت: در جلسه اول با مدیریت باشگاه مهرگان به توافقات خوبی رسیدیم. در بخش پایه برای بازیکنان مستعد فراخوان دادیم تا پس از اینکه تست دادند و مورد پذیرش قرار گرفتند، در آکادمی‌ها و تیم‌های پایه لیگ برتری حضور پیدا کنند. برنامه باشگاه مهرگان هم این است که از همه بازیکنان جوان و مستعد در تیم‌های زیر گروه کشور منهای تیم بزرگسالان استفاده کنند. این اتفاق بزرگی است که بازیکنان بدون هزینه‌ای درگیر والیبال خواهند شد. این موضوع به فدراسیون والیبال کمک زیادی در بحث بازیکن سازی به خصوص در ۶ ماهه دوم می‌کند.

مومنی مقدم گفت: برای مهرگان نور یک برنامه سه ساله در نظر گرفتیم که از سال اول با یک شیب ملایم به هدف نهایی که حضور در فینال مسابقات لیگ برتر والیبال است برسیم. بودجه مهرگان نور نسبت به سایر تیم‌ها واقعا معقول است. برای سال اول هم برنامه‌ریزی کردیم که بازیکنان جوان و مستعد و باانگیزه مازندرانی که در تیم‌های دیگر مشغول هستند را جذب کنیم و در کنار بقیه بازیکنان به صورت حرفه‌ای کار کنیم تا در لیگ حضور قدرتمندی داشته باشیم.

سرمربی تیم والیبال مهرگان نور در مورد تعداد تیم‌های حاضر در لیگ امسال گفت: من فکر می‌کنم با توجه به شرایط جنگی که در کشور وجود داشت این موضوع روی ورزش هم تأثیرگذار است، چون قاعدتا ورزش و اقتصاد بهم مرتبط هستند و خیلی از تیم‌ها ممکن است از نظر بودجه دچار مشکل شده باشند. البته که هدف فدراسیون این است که در هر شرایطی لیگ برگزار شود و تیم‌ها با بودجه های مختلفی در مسابقات حضور داشته باشند. ممکن است برخی تیم‌ها از نظر بودجه‌ای مشکلی نداشته باشند و بازیکنان خوبی جذب کنند، برخی دیگر هم ممکن است بودجه کمتری داشته باشند یا اینکه نسبت به سال گذشته بودجه آنها تفاوتی نکرده باشد.

مومنی مقدم عنوان کرد: به نظرم با توجه به اینکه خیلی از بازیکنان لژیونر شدند و در خارج از کشور بازی می‌کنند، بنابراین لیگ داخلی فرصت بسیار خوبی برای بازیکنان جوانتر است که فرصت لژیونر شدن را ندارند و می‌توانند توانایی‌های خودشان را نشان بدهند. سال گذشته تیم صنعتگران امید بازیکنان زیر ۲۱ سال داشتند که همگی بسیار جوان بودند و در لیگ بازی کردند و دیده شدند. از همان تیم صنعتگران ۶ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدند که دو نفر از آنها اکنون در ترکیب تیم ملی در اردوی بزریل حضور دارند. این اتفاق احتمالا در لیگ امسال هم زیاد رخ می‌دهد چون بازیکنان لژیونر زیاد داریم و فرصت خوبی برای بازیکنان جوان فراهم خواهد شد.

سرمربی تیم والیبال مهرگان خاطرنشان کرد: شاید در لیگ امسال از لحاظ کیفیتی دچار مشکل شویم ولی کمیت مهم نیست. ما باید تیم‌هایی در لیگ والیبال داشته باشیم که کیفیت قابل قبولی داشته باشند و در میانه‌های لیگ از حضور در مسابقات انصراف ندهند.باید این موضوع از سوی سازمان لیگ به درستی مورد بررسی قرار بگیرد که تیم‌هایی وارد لیگ شوند که به خاطر مشکلات مالی از ادامه مسابقات انصراف بدهند و نظم لیگ را بهم بزنند.به هر حال معیشت بازیکنان و مربیان از لیگ ارتزاق می‌شود و امیدوارم بهترین برنامه‌ریزی صورت بگیرد. آن چیزی که اهمیت دارد تعدا تیم‌های حاضر در لیگ اهمیت ندارد بلکه کیفیت آنها مهم است که تا پایان مسابقات در لیگ بمانند و انصراف ندهند.

مومنی مقدم در مورد شرایط تیم ملی والیبال در هفته لیگ ملت‌های والیبال گفت: برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم به هر حال تیم ملی ویترین والیبال ایران است، موفقیت تیم ملی خانواده والیبال باشد. قطعا پیاتزا تفکراتی در مورد این تیم دارد، اما می‌توانم به جرئت بگوییم او جزو خوش‌شانس‌ترین مربیانی است که وارد ایران شده. آن هم به این خاطر که سه نسل طلایی جوانان که قهرمان جهان شدند در دسترس اوست. در واقع پیاتزا ابزار کافی را در اختیار دارد و ما الان منتظر هستیم که او با تجربیاتی که نسبت به مربیان ایرانی هم بیشتر است بتوانند از این ابزار به بهترین شکل استفاده کنند.

وی گفت: قطعاً مردم انتظار دارند بازیکنان جوانی که در رده جوانان به مدال طلای جهان دست یافته‌اند، در تیم بزرگسالان نیز عملکرد موفقی داشته باشند و پیاتزا با بهره‌گیری از این بازیکنان جوان و باانگیزه، تیم ایران را در جمع ۵ یا ۶ تیم برتر جهان قرار دهد. جوانانی که هم اکنون در تیم ملی در اختیار آقای پیاتزا هستند دو دوره با من به عنوان قهرمانی جهان رسیدند و یک دوره هم با بهروز عطایی به این موفقیت دست پیدا کردند. بنابراین بازیکنان بسیار خوبی در اختیار پیاتزاست و تقریبا می‌توان گفت چکیده سه طلای جهان که آرزوی هر مربی است در اختیار سرمربی تیم ملی والیبال ایران است. او قطعا مربی باهوشی است که ایران را انتخاب کرده به این خاطر که می‌داند ایران بازیکنان بسیار خوبی دارد و حالا ما باید منتظر دستپخت او باشیم.

مومنی مقدم اظهارداشت: خوشبختانه بازیکنان والیبال ایران تجربه و ذهنیت برنده را دارند و به همین خاطر در مسابقات جوانان جهان قهرمان شدند و حالا همان بازیکنان به رده بزرگسالان اضافه شدند و به همین خاطر من معتقدم آقای پیاتزا از لحاظ ذهنی و روانی کار سختی ندارد چون این بازیکنان تفکر ذهن برنده را دارند و برای رسیدن به آن می‌جنگند. بازیکنان جوان ایران در مسابقات قهرمان جهان در مرحله فینال با وجود اینکه از ایتالیا عقب بودند اما به خودشان باور داشتند و توانستند نتیجه را به سود خود به پایان برسانند و به عنوان قهرمانی در جهان برسند.

سرمربی تیم والیبال مهرگان نور در مورد نامزد شدن در بخش برترین سرمربی در برنامه قهرمان ایران گفت: به نظرم یکی از نکات منفی برنامه قهرمان ایران این بود که رشته‌هایی را با هم مقایسه کرد که هیچ ارتباطی به هم ندارند. کشتی ورزش اول کشور است و در ایران حرف اول را می‌زد. اگر صد سال دیگر هم برنامه «قهرمان ایران» برگزار شود باز هم کشتی جایگاه اول را به خود اختصاص می‌دهد چون مدال المپیک بیشتری کسب کرده و ورزش اول ایران است بنابراین ورزشکاران و مربیان و حتی فدراسیون کشتی در جایگاه اول قرار می‌گیرند. ولی ما باید یک نگاه ویژه‌تری داشته باشیم، ورزش والیبال در کل دنیا علاقمندان بسیار زیادی دارد. شاید خیلی از کشورها ورزش کشتی را نداشته باشند و حتی علاقه زیادی هم به آن نداشته باشند اما درگیر والیبال باشند.

وی ادامه داد: درست است که کشتی در ایران برای ما حرف اول را می‌زند و این رشته جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین ایرانیان دارد و ما از کسب مدال توسط کشتی‌گیران نیز لذت می‌بریم. با این حال، از لحاظ جامعه آماری، کشورهای بیشتری نسبت به کشتی درگیر والیبال هستند. بنابراین قیاس یک ورزش وارداتی که بیشتر در کشورهای اروپایی و آمریکایی رواج دارد، آن هم در رشته‌های گروهی که دشواری‌های خاص خود را دارند، با کشتی که ورزش انفرادی است اصلاً درست نیست.

مومنی مقدم تأکید کرد: وقتی ما در یک ورزش گروهی به صورت مداوم به عنوان قهرمانی جهان می‌رسیم، شرایط کاملاً با رشته‌های انفرادی متفاوت است، چرا که معمولاً در کشورهای جهان سوم، موفقیت در رشته‌های گروهی به مراتب سخت‌تر از رشته‌های انفرادی است. ما از برنامه‌نویسان و کارشناسان خبره در وزارت ورزش انتظار داریم که جایگاه هر ورزش را به خوبی بشناسند. تیم والیبال جوانان دو مرتبه در فینال مسابقات قهرمانی جهان مقابل تیم ایتالیا، که یکی از صاحبان سبک والیبال دنیاست، قرار گرفت و هر دو بار توانست این تیم را شکست دهد و به عنوان قهرمانی جهان برسد، اما متأسفانه به این موضوع توجهی نشد و اساساً این دو ورزش قابل مقایسه نیستند.

وی گفت: امیدوارم در سال‌های آینده رشته‌های انفرادی و گروهی به صورت مجزا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند. من به عنوان عضو کوچکی از خانواده والیبال واقعاً از این موضوع دلگیر هستم. زمانی که ما قهرمان جهان شدیم، دیده نشدیم و از نظر پاداش به بازیکنان نیز توجهی نشد. اکنون هم در برنامه «قهرمان ایران» چندان به والیبال توجهی نشده است، در حالی که افتخاری که کسب شد، کمتر از افتخارآفرینی کشتی نبود. همچنین قشری که با والیبال درگیر هستند بسیار بیشتر از کشتی است، اما والیبال یک ورزش خانوادگی است و باید نگاه متفاوت و متمایزی به آن وجود داشته باشد.