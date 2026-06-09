آخرین اخبار از تجاوز دشمن به جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه، صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان سیریک از سوی منابع محلی و ساکنان بندر سیریک و روستاهای اطراف گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، هنوز ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچ‌ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکرده‌اند.

پیگیری‌ها برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد.

انفجارهایی در محدوده جزیره قشم و شهرستان جاسک/ صداهایی شبیه هواپیما شنیده شد

همچنین ساکنان و منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده جزیره قشم و شهرستان جاسک خبر دادند.

در قشم صداهایی شبیه صدای هواپیما و اصابت چند پرتابه گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد چهارشنبه، صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان قشم از سوی منابع محلی و ساکنان بندر سیریک و روستاهای اطراف گزارش شده است.

به نظر می‌رسد این انفجارها مربوط به ضلع جنوبی جزیره قشم باشد.

همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده صدای انفجارهایی در بندر جاسک در شرق هرمزگان نیز شنیده شده است.

هنوز ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچ‌ یک از نهادهای رسمی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکرده‌اند.

طبق بررسی های خبرنگار مهر نقاطی در جاسک و کوه مبارکه مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفته است.

صدای انفجار در اطراف بندرعباس

صدای انفجار در اطراف بندرعباس نیز شنیده شد اما هنوز ماهیت و محل دقیق مشخص نیست.

صدای انفجار در نوار ساحلی میناب

صدای انفجار در میناب شنیده شده است که ممکن است مربوط نوار ساحلی این شهرستان باشد.

فرماندار میناب: تا این لحظه حمله ای به شهر گزارش نشده است

فرماندار میناب گفت: تا این لحظه حمله ای به شهر گزارش نشده است.

پیش از این صداهایی در میناب شنیده شده بود که پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد، مربوط به نوار ساحلی و نه خود شهرستان بوده است.

حمله به ۲ منبع آب در سیریک؛ به بنادر تجاری قشم آسیبی وارد نشده است

در حالی که ساعاتی پیش گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم منتشر شده بود، اخبار رسیده به خبرنگار مهر تایید می‌کند که هیچ یک از بنادر تجاری و کانتینری جزیره قشم مورد اصابت هیچگونه پرتابه و یا حمله دشمن قرار نگرفته است و وضعیت در این بنادر تحت کنترل و عادی است.

در همین حال و در جریان تحولات امشب، حملاتی نیز در شهرستان سیریک گزارش شده است.

بر اساس اعلام منابع محلی، دو باب مخزن ذخیره آب آشامیدنی در بخش «بمانی» از توابع شهرستان سیریک هدف حمله تروریستی عوامل آمریکایی قرار گرفته که متأسفانه منجر به قطع جریان آب آشامیدنی در این بخش شده است.

گزارش‌های تکمیلی حاکی از آن است که تیم‌های ارزیابی و عملیاتی برای بررسی ابعاد این حمله و همچنین رفع مشکل کم آبی در منطقه سیریک بلافاصله در محل حاضر شده‌اند.

شنیده شدن مجدد صدای انفجار در شهرستان جاسک

دقایقی پیش، صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهرستان جاسک از سوی منابع محلی و ساکنان و روستاهای اطراف گزارش شده است.

پیش‌تر حملات به بندر جاسک و کوه مبارک توسط منابع آگاه تایید شده بود و این دومین موج از صداهای انفجارها از آغازین ساعات بامداد امروز است.

پیگیری‌ها برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد.

شنیده شدن مجدد صدای انفجار در سیریک

دقایقی پیش صدای انفجاری مجدد در محدوده شهرستان سیریک از سوی منابع محلی و ساکنان روستاهای اطراف گزارش شده است.

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، این حمله مربوط به نوار ساحلی این شهرستان بوده است.

دشمن آمریکایی در آغازین ساعات بامداد چهارشنبه نیز به نقاطی در شهرستان سیریک از جمله دو منبع ذخیره آب در بخش بمانی این شهرستان حمله کرده بود.

صدای انفجار در بندرعباس

صدای انفجار در بندرعباس شنیده شد.

پیگیری های خبرنگار مهر برای منبع و ماهیت صداها تداوم دارد.

جزئیات حمله آمریکا به زیرساخت‌های آبی سیریک

حمزه پور مدیرعامل شرکت آبفا هرمزگان گفت: نیروهای آمریکایی به زیرساخت‌های حیاتی توزیع آب در شهرستان سیریک حمله کردند.

در پی این حمله موشکی که ساعاتی پیش به وقوع پیوست، دو مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی هدف قرار گرفته و به طور کامل تخریب شدند.

این مخازن شامل یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و یک مخزن ۲ هزار متر مکعبی بوده‌اند که نقش کلیدی در تأمین آب شرب بخش بمانی و شهر کوهستک ایفا می‌کردند.

در حال حاضر روند توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است و تیم‌های عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین آب پایدار انجام شود.

صدای انفجار در قشم شنیده شد

گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم است.

این صدای انفجار برای چندمین بار است که در جزیره قشم شنیده می شود.

پیش از این نیز صدای انفجار در بندرعباس، سیریک و جاسک شنیده شده بود.

انهدام یک شی ناشناس در آسمان شهر جم

گزارش‌های تأیید نشده از انهدام یک شی ناشناس در آسمان شهر جم حکایت دارد.

برخی منابع این شی را پهپاد آمریکایی دانسته اند، اما خبرنگار مهر تا این لحظه نمی تواند، صحت این موضوع را تایید کند.

صدای انفجار در اهواز شنیده شد



منابع محلی از شنیده شدن صدائی شبیه به انفجار در اهواز خبر می‌دهند.



هنوز جزییاتی از علت و مکان دقیق این حادثه یا احتمال تلفات جانی منتشر نشده است و پیگیری‌ها برای روشن شدن ابعاد ماجرا ادامه دارد.



