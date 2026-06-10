به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) روز ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) در کوالالامپور فهرست تیمهای حاضر در رقابتهای باشگاهی مردان فصل ۲۰۲۶/۲۷ را اعلام کرد.
این فهرست مربوط به سه رقابت جدید و توسعهیافته آسیا شامل لیگ نخبگان قهرمانان آسیا (ACL Elite)، لیگ قهرمانان آسیا ۲ (ACL Two) و لیگ چلنج آسیا (ACGL) است که بر اساس مقررات ورود باشگاهها و سهمیهبندی فصل ۲۰۲۶/۲۷ و همچنین لیست باشگاههای دارای مجوز تعیین شدهاند.
در مجموع ۹۳ باشگاه از ۳۸ فدراسیون عضو AFC در این رقابتها حضور خواهند داشت؛ موضوعی که نشاندهنده هدف کنفدراسیون برای ارتقای سطح فوتبال باشگاهی آسیاست.
مرحله مقدماتی لیگ نخبگان آسیا و لیگ چلنج آسیا در تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ برگزار میشود و مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا ۲ یک روز بعد، یعنی ۱۲ آگوست انجام خواهد شد. قرعهکشی مرحله گروهی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز در ۱۸ آگوست برگزار میشود و قرعهکشی لیگ چلنج آسیا در ۲۰ آگوست انجام خواهد گرفت.
لیگ نخبگان آسیا (ACL Elite)
این رقابت که ۲۴مین دوره خود را تجربه میکند، در فصل جدید با افزایش تیمها همراه است و ۳۲ باشگاه در مرحله گروهی حضور خواهند داشت (افزایش نسبت به ۲۴ تیم در دو فصل گذشته).
در این قالب جدید، ۱۸ باشگاه از هر دو منطقه شرق و غرب آسیا وارد رقابت شدهاند. از هر منطقه ۴ تیم از مرحله مقدماتی شروع میکنند که ۲ سهمیه صعود به مرحله گروهی در اختیار دارند و ۱۴ تیم دیگر مستقیماً وارد مرحله گروهی میشوند.
تیمهای منطقه غرب آسیا:
(باشگاههای مهم)
عربستان: الاهلی، الاتحاد، النصر، الهلال، القادسیه
امارات: العین، الجزیره، شباب الاهلی، الوصل
قطر: السد، الغرافه، الشمال
ایران: استقلال، تراکتور(حضور در پلی آف)
ازبکستان: نفتچی، پاختاکور
عراق: نیروی هوایی
اردن: الحسین
تیمهای منطقه شرق آسیا:
ژاپن: کاشیما آنتلرز، کیوتو سانگا، گامبا اوزاکا، ویسل کوبه، کاشیوا ریسول
کره جنوبی: جونبوک هیوندای، گانگوون، دائجئون، پوهانگ استیلرز
تایلند: بوریرام یونایتد، پورت، راتچابوری
چین: شانگهای پورت، پکن
استرالیا: نیوکاسل جتز، آدلاید یونایتد
مالزی: جوهور دارالتعظیم
ویتنام: کنگ آن هانوی
لیگ قهرمانان آسیا ۲ (ACL Two)
در این رقابت ۲۵ تیم بهصورت مستقیم وارد مرحله گروهی شدهاند (۱۲ تیم از غرب و ۱۳ تیم از شرق). این تیمها در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ مسابقات خود را آغاز خواهند کرد.
در این رقابت همچنین تیمهای حذفشده از مرحله مقدماتی لیگ نخبگان و همچنین تیمهای صعودکننده از مرحله مقدماتی ACL Two نیز اضافه خواهند شد.
در میان تیمهای مهم:
ایران: گلگهر سیرجان
عربستان: التعاون
امارات: الوحده
قطر: الریان
ازبکستان: نسف قارشی
عراق: الشرطه
ژاپن: ماشیدا زلویا
کره جنوبی: افسی سئول
استرالیا: ملبورن ویکتوری
چین: شانگهای شنهوا
سنگاپور: لایون سیتی
اندونزی: پرسیب باندونگ
لیگ چلنج آسیا (ACGL)
در این رقابت ۲۰ تیم حضور دارند و مسابقات از ۱۷ اکتبر تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار میشود. این رقابت شامل تیمهایی از غرب و شرق آسیاست که برخی مستقیم وارد گروهها شدهاند و برخی از مرحله مقدماتی اضافه خواهند شد.
تیمهایی از کشورهای مختلف مانند:
ترکمنستان، کویت، لبنان، تاجیکستان، قرقیزستان، بنگلادش، سوریه، مالدیو، افغانستان، اندونزی، فیلیپین، میانمار، تایوان، لائوس، برونئی، تیمور شرقی در این رقابت حضور دارند.
در نهایت، این ساختار جدید نشاندهنده توسعه گسترده رقابتهای باشگاهی آسیا و افزایش سطح رقابت میان تیمهای قاره است؛ بهطوری که ۹۳ باشگاه از ۳۸ کشور مختلف در فصل ۲۰۲۶/۲۷ در سه سطح مختلف قارهای به میدان خواهند رفت.
لازم به ذکر است که تیم پرسپولیس که در تلاش برای حضور در آسیا بود با توجه به اعلام AFC شانسی برای حضور در فصل آینده نخواهد داشت.
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