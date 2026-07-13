داور السالوادوری قاضی بازی اسپانیا و فرانسه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا در اولین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه سه شنبه ۲۳ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه دالاس آمریکا رو در روی هم قرار می گیرند تا یک پای فینال مشخص شود.

با اعلام فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا داورانی از کشور السالوادور قضاوت این بازی را بر عهده خواهند داشت.

ایوان بارتون از السالوادور داور این بازی خواهد بود و در امر قضاوت دیوید موران (السالوادور)، آنتونیو پوپیرو (نیکاراگوئه)، داور چهام گلن نیبرگ (سوئد) و کمک داور ذخیره هم مهبد بیگی داور ایرانی تبار سوئدی است.

بیگی پیش از این در دیدار تیم های ملی فوتبال اسپانیا و اتریش در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ هم در تیم داوری حضور داشت.