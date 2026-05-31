چشم به راه غدیر

عید غدیر روز ۱۸ ذی‌الحجه و بزرگ‌ترین عید شیعیان است که در آن امام امیرالمومنین علی(ع) به جانشینی پیامبر(ص) منصوب شده است. روایاتی از پیامبر(ص) و امامان(ع) در فضیلت این روز نقل شده است. همچنین اعمالی مانند روزه گرفتن، قرائت زیارت غدیریه، خواندن نماز غدیر و اطعام مؤمنان در این روز سفارش شده است. شیعیان این روز را جشن می‌گیرند.

مهمونی کیلومتری غدیرخم، جشنی است که به مناسبت روز بزرگ عید غدیرخم، در جای جای ایران برگزار می‌شود. این جشن، با هدف گرامیداشت یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام، یعنی انتخاب حضرت امیرالمومنین (ع) به‌عنوان ولی‌ امر مسلمین در غدیرخم، به طور خاص در این روز بزرگ برگزار می‌شود. جشن مهمونی کیلومتری غدیرخم، در قالب یک حرکت جمعی و مردمی در مسیرهای مشخصی از شهرهای بزرگ وکوچک برگزار می‌شود.

هدف اصلی این جشن، ایجاد وحدت، همبستگی و همدلی میان مردم است. در این روز، مردم با پیوستن به یکدیگر در این حرکت عظیم، نه‌تنها پیام غدیر را زنده نگه می‌دارند بلکه یاد و خاطره ولایت حضرت علی (ع) را نیز در دل‌ها تازه می‌کنند. مهم‌ترین ویژگی این جشن، استقبال مردمی و مشارکت گسترده مردم با برپایی موکب‌های پذیرایی است.

مهمونی کیلومتری غدیرخم از طریق برپایی ایستگاه‌های پذیرایی، توزیع نذورات و هدایا، و برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و هنری، فضایی پرانرژی و معنوی ایجاد می‌کند. این جشن نه تنها به مناسبت عید غدیر بلکه به عنوان نمادی از محبت و ارادت مردم به اهل بیت پیامبر (ص) برگزار می‌شود. این حرکت، از یک سو بر اهمیت حفظ فرهنگ اسلامی و از سوی دیگر بر لزوم ترویج محبت و پیوستگی در جامعه تأکید می‌کند.

