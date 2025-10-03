به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به شرایط تحریمها و موضوع مکانیزم ماشه گفت: کارشناسان معتقدند که تحریمها در شرایط کنونی اگر با مدیریت صحیح و حفظ آرامش همراه باشد، اثر چندانی نخواهند داشت.
وی افزود: دشمنان پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه، تلاش دارند با بهرهگیری از مکانیزم ماشه که بیشتر ابزاری روانی است تا نظامی، به روح و روان جامعه ایران آسیب بزنند تا در صورت همراهی مردم با نظام، نتوانند در جنگ واقعی پیروز شوند.
امام جمعه زنجان با اشاره به تحقیقات انجام شده پس از جنگ ویتنام درباره استراتژی مقابلهای که توسط یک سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا تدوین شده، اظهار داشت: این استراتژی شامل پنج حلقه اساسی است که عبارتند از: رهبری و تصمیمگیری سیاسی و نظامی، محصولات راهبردی مانند تغذیه و دارو، زیرساختهای حملونقل و ارتباطات، جمعیت و اراده ملی، و نیروهای عملیاتی مانند سپاه و نیروی انتظامی.
وی تصریح کرد: دشمن اکنون بر حلقه چهارم یعنی تضعیف اراده و انسجام ملی تمرکز کرده و قصد دارد با ایجاد اختلاف و نفاق، روحیه مردم را تضعیف کند؛ اما اگر مردم هوشیار و متحد باشند، این سناریو خنثی خواهد شد.
حجتالاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از واکنشهای هیجانی، خاطرنشان کرد: تحریمها و فشارهای اقتصادی بیشتر جنبه روانی دارند و نباید موجب اضطراب و شتابزدگی در خرید و مصرف شوند.
وی افزود: راهکار اصلی مقابله با تحریمها تقویت روحیه ملی و افزایش قدرت کشور در همه ابعاد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری، سیاست خارجی و محیط زیست است.
امام جمعه زنجان همچنین اظهار داشت: دشمن میخواهد مردم خودشان ماشه را بر امنیت ملی بکشند، اما در این وضعیت، هوشیاری، انسجام و اتحاد مقدس مردم میتواند این نقشه را خنثی کند.
یأس و ناامیدی برنامههای دشمن را هموار میکند
وی با تأکید بر اینکه یأس و ناامیدی برنامههای دشمن را هموار میکند، یادآور شد: دشمن در صدد تفرقه و اختلاف داخلی و از بین بردن انسجام ملی است.
حسینی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از تلاشهای شبانهروزی این نیروهای مردمی و فداکار در حفظ نظم، امنیت و ایمنی کشور قدردانی کرد و گفت: امنیت نعمتی است که تنها در زمان ناامنی به ارزش آن پی میبریم و این نعمت حاصل بیداری و قاطعیت نیروهای انتظامی است که بهصورت بیسر و صدا وظایف خود را انجام میدهند.
امام جمعه زنجان به اهمیت الگو بودن حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره و تأکید کرد: این بانوی بزرگوار نماد مقاومت، علمدوستی و عزت نفس است و نقش مهمی در تاریخ اسلام و ایران ایفا کرده است.
وی افزود: حرکت و سفر حضرت فاطمه معصومه (س) منجر به شکلگیری حوزه علمیه قم و تربیت شاگردان امام خمینی و انقلاب اسلامی شد.
حسینی خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه معصومه (س) الگوی بانوان مسلمان است که باید دلها را به نور ایشان سپرد و راه بهشتی و زندگی معنوی را انتخاب کرد. این بانوی بزرگ نمونهای از ایمان، مقاومت و تقوا است که راهنمای زنان و دختران امروز در مسیر رسیدن به کمال و سعادت محسوب میشود.
